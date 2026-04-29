Experiențele speciale, de tip „o dată în viață”, devin din ce în ce mai mult principalul motiv pentru care oamenii călătoresc, pe măsură ce turiștii caută aventuri memorabile și alternative la destinațiile supraaglomerate, relatează Euronews.

Dacă ești în căutare de inspirație, Trip Advisor a anunțat câștigătorii ediției 2026 a premiilor „Travelers Choice: Best of the Best Things To Do.” Premiile evidențiază cele mai apreciate experiențe din lume, pe baza a milioane de recenzii și evaluări oferite de comunitatea globală.

Anul acesta a fost introdusă o listă nouă, „Experiențe o dată în viață”, care scoate în evidență activități cu adevărat speciale din întreaga lume, iar locul întâi este ocupat de o experiență din Europa.

Cele mai apreciate experiențe din Europa, potrivit turiștilor

Anul acesta, experiența numărul 1 din lume este un tur pietonal în Porto, care poate costa chiar și 3 euro de persoană. „The Unvanquished Tour” din centrul orașului Porto a revenit pe primul loc, după ce a mai ocupat această poziție și în 2024.

Participanții vizitează atracții precum Avenida dos Aliados, cea mai mare arteră a orașului, biserica Igreja do Carmo, aflată lângă cea mai îngustă casă din Porto, și Universitatea din Porto, unde află legende urbane, povești despre cafenele vechi de secole și ritualuri neobișnuite.

Pe locul trei se află turul „Barcelona într-o zi: Sagrada Familia, Park Güell, centrul vechi și transport inclus”. Acesta le permite turiștilor care au puțin timp la dispoziție să vadă cele mai importante atracții ale orașului într-o singură zi.

Turul include plimbări pe Passeig de Gràcia, o oprire pe Las Ramblas, priveliști de pe Montjuïc și explorarea centrului vechi. De asemenea, vizitatorii descoperă două dintre cele mai importante creații ale arhitectului Antoni Gaudí: Park Güell și Sagrada Familia.

Locul patru este ocupat de o croazieră de 90 de minute pe canalele din Amsterdam, organizată de Captain Jack. În această experiență prietenoasă pentru familii, participanții se pot relaxa cu băuturi și gustări, admirând orașul.

Turiștii se bucură de priveliști din barcă deschisă vara sau dintr-o barcă încălzită în sezonul rece, navigând pe canalele incluse în patrimoniul UNESCO și observând obiective precum Rijksmuseum sau Skinny Bridge.

Pe locul cinci se află „The Beatles Magical Mystery Tour” din Liverpool. Fanii celebrei trupe urcă într-un autobuz decorat special și vizitează locuri emblematice precum Penny Lane, Strawberry Field, casa copilăriei lui Paul McCartney și The Cavern Club, unde trupa a susținut 292 de concerte.

Experiențe „o dată în viață” în Europa

Noul clasament „Experiențe o dată în viață” evidențiază activități deosebite care merită incluse pe lista oricărui călător.

Pe primul loc se află snorkelingul între plăci tectonice, în Reykjavik, unde poți explora o fisură subacvatică formată de deplasarea plăcilor tectonice eurasiatică și nord-americană, umplută cu apă glaciară.

Nu este nevoie de experiență pentru a participa. Turul include ghid, costum uscat, echipament de snorkeling și taxele de acces la situl Silfra.

Pe locul doi se află tururile cu canoe pe apeductul Pontcysyllte, în Llangollen. Este o modalitate aventuroasă de a explora nordul Țării Galilor, pe un traseu aflat la 38 de metri înălțime, cu jocuri și provocări care ajută la îmbunătățirea abilităților de vâslit.

A treia activitate europeană din acest clasament, aflată pe locul 13 la nivel mondial, este „Școala de gladiatori din Roma”. Lecția interactivă îi învață pe participanți tehnici de luptă folosind arme autentice și oferă posibilitatea de a purta o tunică și o centură de gladiator (contra cost).

