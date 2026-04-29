Diana Șoșoacă, nouă teorie: Ursula von der Leyen a dat telefon în România şi le-a ordonat PSD şi PNL să se împace

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, lansează o nouă teorie politică în contextul tensiunilor generate moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Aceasta susține, fără a aduce dovezi, că lideri europeni și internaționali ar interveni direct în politica internă a României, inclusiv prin presiuni asupra partidelor parlamentare.

Diana Șoșoacă, nouă teorie: PSD și PNL, în centrul speculațiilor

Discuțiile politice din jurul moțiunii de cenzură împotriva executivului condus de Ilie Bolojan au generat scenarii divergente în spațiul public.

În acest context tensionat, Diana Șoșoacă susține că în culisele politicii românești ar exista intervenții externe directe, inclusiv din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și presiuni asupra liderilor politici români.

„BREAKING NEWS! URSULA I-A CONTACTAT PE PNL SI PSD SA SE ÎMPACE ȘI SA RETRAGĂ MOȚIUNEA SAU SĂ NU FIE VOTATĂ DE TOȚI SEMNATARII. WEBER A FĂCUT SCANDAL ÎN ȘEDINȚA CU UȘILE ÎNCHISE. GRINDEANU ARE ORDIN DE LA S.U.A. SĂ ÎNCEAPĂ SĂ RESPECTE PARTIDELE SUVERANISTE SAU AȘA-ZIS SUVERANISTE, CĂ ACESTA ESTE VIITORUL. PSD ARE ÎNȚELEGERI CU PNL. MULȚI PESEDIȘTI NU VOR VOTA MOȚIUNEA. GRINDEANU SE AFLĂ ÎNTRE CIOCAN ȘI NICOVALĂ, DACĂ FACE ALTFEL DECÂT ORDINUL DIN USA, ȘI-O IA. DACĂ FACE ÎMPOTRIVA URSULEI, ȘI-O IA ȘI MAI RĂU. PESEDEUL PLĂTEȘTE PREȚUL SCUMP AL DISTRUGERII ȘI TRĂDĂRII ROMÂNIEI ȘI ROMÂNILOR. ȘI AL ÎNSTRĂINĂRII RESURSELOR CĂTRE UE, USA, ISRAEL, AUSTRIA, FRANȚA, ETC MULTICOLONIE. DE, DLE GRINDEANU, V-AȚI OBIȘNUIT SĂ STAȚI CU FUNDUL ÎN CÂT MAI MULTE LUNTRII, PÂNĂ V-A CRĂPAT TURUL PANTALONILOR ….și al alegerilor fraudate! TIC-TAC, BĂIEȚI, AȘA CUM VĂ SPUN DE CÂTEVA ZILE! AV. EURODEPUTAT DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ PREȘEDINTELE PARTIDULUI S.O.S ROMÂNIA”, scrie Diana Șoșoacă pe Facebook.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de PSD și AUR, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Documentul a fost semnat de 253 de parlamentari și a fost citit de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Conform calendarului parlamentar, dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură sunt programate pentru data de 5 mai, moment în care Guvernul condus de Ilie Bolojan va trebui să își apere mandatul în fața Legislativului.

