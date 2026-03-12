Prima pagină » Sport » Am bătut Cipru la baschet feminin! Urmează Polonia tot la Sibiu

Am bătut Cipru la baschet feminin! Urmează Polonia tot la Sibiu

12 mart. 2026, 21:03, Sport
Am bătut Cipru la baschet feminin! Urmează Polonia tot la Sibiu

Prima reprezentativă de baschet a României a trecut de echipa similară a Ciprului, cu scorul de 75-60 (17-19, 25-2, 14-18, 19-21).

Partida s-a disputat miercuri seara, în Sala Transilvania din Sibiu, în Grupa C a preliminariilor Campionatului European de baschet feminin – EuroBasket 2027.

Am bătut Cipru la baschet feminin! Urmează Polonia tot la Sibiu

Tricolorele au obținut o victorie grație unui sfert secund neverosimil, adjudecat cu 25-2, deși a pierdut celelalte parțiale.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Cătinean 16 puncte, Vîrjoghe 13, Ghizilă 12, pentru România, respectiv Pangalos 25, Kyprianou 13, pentru Cipru.

În celălalt meci al grupei, Polonia a trecut de Slovacia cu 63-55. În clasament, Polonia ocupă primul loc, cu 8 puncte, urmată de Slovacia, 6 puncte, România, 6 puncte, Cipru, 4 puncte. Polonia și-a asigurat prezența în faza următoare.

În turul secund al preliminariilor se califică primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune trei formații de pe locul al treilea, în total 17 echipe.

România va juca ultimele meciuri din grupă pe 14 martie, la Sibiu, cu Polonia, și pe 17 martie, la Bratislava, cu Slovacia.

Care sunt regulile competiției

În primul tur preliminar joacă 27 de echipe, pus în şase grupe de câte patru 4 echipe naționale şi o grupă de trei. Primele două clasate, plus trei echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament se vor califica în turul 2, în care vor intra în competiţie şi Cehia, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Spania şi Turcia, participante la World Cup.

Va avea loc o nouă tragere la sorţi pentru cele şase grupe (17 echipe din turul I şi cele 7 repartizate direct în turul II), iar după jucarea meciurilor, în noiembrie 2026 şi februarie 2027, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica la turneul final.

Echipele eliminate în turul I vor intra automat în precalificările EuroBasket 2029.

Turneul final din 2027 va fi găzduit de Belgia, Finlanda, Lituania şi Suedia, care sunt calificate direct la turneul final şi vor juca separat, în grupa H, în aceleaşi ferestre cu preliminariile.

Recomandarea video

Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
O cometă recent descoperită ar putea fi vizibilă pe cerul zilei în luna aprilie
LOTO A câștigat 500.000 de dolari la un loz în plic și a leșinat când și-a dat seama: „Nu puteam să respir”
21:15
A câștigat 500.000 de dolari la un loz în plic și a leșinat când și-a dat seama: „Nu puteam să respir”
FLASH NEWS În timp ce SUA și Israel sunt în căutarea lui, noul lider al Iranului debutează pe social media. Mojtaba Khamenei și-a creat conturi pe X și Telegram
21:15
În timp ce SUA și Israel sunt în căutarea lui, noul lider al Iranului debutează pe social media. Mojtaba Khamenei și-a creat conturi pe X și Telegram
ACTUALITATE Câte grame are un kilogram de zahăr cumpărat din magazin? ANPC a descoperit comercianți care au furat 100 de tone de zahăr, bob cu bob
21:03
Câte grame are un kilogram de zahăr cumpărat din magazin? ANPC a descoperit comercianți care au furat 100 de tone de zahăr, bob cu bob
FLASH NEWS Cum este viața lui Nicolas Maduro în închisoare. În fiecare noapte urlă „Eu sunt președintele Venezuelei!”
20:51
Cum este viața lui Nicolas Maduro în închisoare. În fiecare noapte urlă „Eu sunt președintele Venezuelei!”
POLITICĂ Imagini de la întrevederea dintre Zelenski și Bolojan. Liderul de la Kiev se află pentru a doua oară în România de la începutul războiului din Ucraina
20:47
Imagini de la întrevederea dintre Zelenski și Bolojan. Liderul de la Kiev se află pentru a doua oară în România de la începutul războiului din Ucraina
CONTROVERSĂ Din documentele semnate de Nicușor Dan și Zelenski: România se angajează să tragă la răspundere Rusia și să ajute la înființarea unui tribunal internațional pentru pedepsirea crimelor de război
20:13
Din documentele semnate de Nicușor Dan și Zelenski: România se angajează să tragă la răspundere Rusia și să ajute la înființarea unui tribunal internațional pentru pedepsirea crimelor de război

Cele mai noi

Trimite acest link pe