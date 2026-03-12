Prima reprezentativă de baschet a României a trecut de echipa similară a Ciprului, cu scorul de 75-60 (17-19, 25-2, 14-18, 19-21).

Partida s-a disputat miercuri seara, în Sala Transilvania din Sibiu, în Grupa C a preliminariilor Campionatului European de baschet feminin – EuroBasket 2027.

Am bătut Cipru la baschet feminin! Urmează Polonia tot la Sibiu

Tricolorele au obținut o victorie grație unui sfert secund neverosimil, adjudecat cu 25-2, deși a pierdut celelalte parțiale.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Cătinean 16 puncte, Vîrjoghe 13, Ghizilă 12, pentru România, respectiv Pangalos 25, Kyprianou 13, pentru Cipru.

În celălalt meci al grupei, Polonia a trecut de Slovacia cu 63-55. În clasament, Polonia ocupă primul loc, cu 8 puncte, urmată de Slovacia, 6 puncte, România, 6 puncte, Cipru, 4 puncte. Polonia și-a asigurat prezența în faza următoare.

În turul secund al preliminariilor se califică primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune trei formații de pe locul al treilea, în total 17 echipe.

România va juca ultimele meciuri din grupă pe 14 martie, la Sibiu, cu Polonia, și pe 17 martie, la Bratislava, cu Slovacia.

Care sunt regulile competiției

În primul tur preliminar joacă 27 de echipe, pus în şase grupe de câte patru 4 echipe naționale şi o grupă de trei. Primele două clasate, plus trei echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament se vor califica în turul 2, în care vor intra în competiţie şi Cehia, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Spania şi Turcia, participante la World Cup.

Va avea loc o nouă tragere la sorţi pentru cele şase grupe (17 echipe din turul I şi cele 7 repartizate direct în turul II), iar după jucarea meciurilor, în noiembrie 2026 şi februarie 2027, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica la turneul final.

Echipele eliminate în turul I vor intra automat în precalificările EuroBasket 2029.

Turneul final din 2027 va fi găzduit de Belgia, Finlanda, Lituania şi Suedia, care sunt calificate direct la turneul final şi vor juca separat, în grupa H, în aceleaşi ferestre cu preliminariile.