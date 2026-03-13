MM Stoica a anunțat componența noului departament de scouting de la FCSB. De ce nu face parte și Adrian Ilie

După un sezon cu rezultate sub așteptări, FCSB se schimbă din temelii, iar primul pas îl reprezintă înființarea unui departament de scouting. Mihai Stoica a anunțat componența, iar din echipa care va monitoriza jucătorii de interes pentru club nu face parte și Adrian Ilie.

Chiar dacă finanțatorul Gigi Becali îl anunțase drept viitor șef al acestui departament, se pare că fostul mare atacant, deocamdată, nu intră în planurile de viitor ale FCSB.

Cine este șeful scouterilor, până în final

În fața unui sezon care se poate anunța dezastruos, dacă FCSB ratează calificarea în cupele europene, Gigi Becali dă de înțeles că de acum încolo va merge pe mâna specialiștilor în privința viitoarelor transferuri.

Iar MM Stoica spune că personal se va ocupa de monitorizarea jucătorilor aflați în vizorul „roș-albaștrilor”. Din cele declarate de președintele Consiliului de Administrație, 40 de fotbaliști sunt urmăriți de specialiștii nou-înființatului departament de scouting.

Potrivit lui MM, echipa care va analiza jucătorii propuși lui Becali pentru transfer îi mai cuprinde pe Florin Cernat, Lucian Filip și Alin Stoica.

„Mereu mi s-a părut necesar, doar că o perioadă lungă Gigi considera că trebuie să vadă jucătorii străini din campionat, apoi să transfere ce considera că face faţă la noi. Facem altceva acum şi i-am spus – am dat 40 de nume de jucători care au început să fie studiaţi de Florin Cernat, Lucian Filip şi Alin Stoica. Ei au început, muncesc, sunt sus. Biroul de scouting s-a înfiinţat”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cât de aproape este „Cobra” Ilie de FCSB

Referitor la situația lui Adrian Ilie, cel pe care Becali îl anunțase drept viitor șef al „scouterilor” de la FCSB, Mihai Stoica, mâna dreaptă a patronului, spune că îl așteaptă să ajute, dacă dorește.

„Când Adrian Ilie va decide că ne va da o mână de ajutor, este oricând binevenit. Adrian este o legendă a Stelei, un om cu care eu am o relație excepțională și uite chiar mă gândesc cum face Domnul, cum practic am făcut Revelionul împreună fără să știm că am putea să colaborăm după o perioadă atât de scurtă. Rămâne de văzut, dar el nu va lucra zi de zi aici, deoarece este implicat în multe proiecte”, a explicat MM Stoica.

