Prima pagină » Actualitate » MM Stoica a anunțat componența noului departament de scouting de la FCSB. De ce nu face parte și Adrian Ilie

MM Stoica a anunțat componența noului departament de scouting de la FCSB. De ce nu face parte și Adrian Ilie

13 mart. 2026, 11:26, Actualitate
MM Stoica a anunțat componența noului departament de scouting de la FCSB. De ce nu face parte și Adrian Ilie
MM Stoica a anunțat componența noului departament de scouting de la FCSB

După un sezon cu rezultate sub așteptări, FCSB se schimbă din temelii, iar primul pas îl reprezintă înființarea unui departament de scouting. Mihai Stoica a anunțat componența, iar din echipa care va monitoriza jucătorii de interes pentru club nu face parte și Adrian Ilie.

Chiar dacă finanțatorul Gigi Becali îl anunțase drept viitor șef al acestui departament, se pare că fostul mare atacant, deocamdată, nu intră în planurile de viitor ale FCSB.

Cine este șeful scouterilor, până în final

În fața unui sezon care se poate anunța dezastruos, dacă FCSB ratează calificarea în cupele europene, Gigi Becali dă de înțeles că de acum încolo va merge pe mâna specialiștilor în privința viitoarelor transferuri.

Iar MM Stoica spune că personal se va ocupa de monitorizarea jucătorilor aflați în vizorul „roș-albaștrilor”. Din cele declarate de președintele Consiliului de Administrație, 40 de fotbaliști sunt urmăriți de specialiștii nou-înființatului departament de scouting.

Potrivit lui MM, echipa care va analiza jucătorii propuși lui Becali pentru transfer îi mai cuprinde pe Florin Cernat, Lucian Filip și Alin Stoica.

„Mereu mi s-a părut necesar, doar că o perioadă lungă Gigi considera că trebuie să vadă jucătorii străini din campionat, apoi să transfere ce considera că face faţă la noi. Facem altceva acum şi i-am spus – am dat 40 de nume de jucători care au început să fie studiaţi de Florin Cernat, Lucian Filip şi Alin Stoica. Ei au început, muncesc, sunt sus. Biroul de scouting s-a înfiinţat”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cât de aproape este „Cobra” Ilie de FCSB

Referitor la situația lui Adrian Ilie, cel pe care Becali îl anunțase drept viitor șef al „scouterilor” de la FCSB, Mihai Stoica, mâna dreaptă a patronului, spune că îl așteaptă să ajute, dacă dorește.

„Când Adrian Ilie va decide că ne va da o mână de ajutor, este oricând binevenit. Adrian este o legendă a Stelei, un om cu care eu am o relație excepțională și uite chiar mă gândesc cum face Domnul, cum practic am făcut Revelionul împreună fără să știm că am putea să colaborăm după o perioadă atât de scurtă. Rămâne de văzut, dar el nu va lucra zi de zi aici, deoarece este implicat în multe proiecte”, a explicat MM Stoica.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”

Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”

Știm programul primei etape din playoff și playout din Superliga! A patra modificare în patru zile

Reacția lui Mirel Rădoi la dezvăluirile despre Celje, echipa cu care s-ar fi înțeles pe un salariu de 1,6 milioane de euro. „O să răspund, totuși”

Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club

Primele declarații ale antrenorului Mirel Rădoi în treningul FCSB: „Noi părem acum într-un picaj”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului
13:50
Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului
ADVERTORIAL (P) Cum arată viața de cuplu într-un cartier care te ține în formă: „Fiecare are pasiunile lui, iar Greenfield ne susține independența. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt”
13:48
(P) Cum arată viața de cuplu într-un cartier care te ține în formă: „Fiecare are pasiunile lui, iar Greenfield ne susține independența. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt”
ULTIMA ORĂ Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc
13:48
Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc
ACUZAȚII AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării și că și-a dat acordul ca gazele din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina: „Cărei țări a jurat credință?”
13:13
AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării și că și-a dat acordul ca gazele din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina: „Cărei țări a jurat credință?”
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță investiții de sute de milioane de euro pentru modernizarea transportulului feroviar și rutier
13:06
Ministrul Transporturilor anunță investiții de sute de milioane de euro pentru modernizarea transportulului feroviar și rutier
FLASH NEWS Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost repatriat în România, după spargeri de milioane de euro. Câți ani de închisoare primește
12:44
Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost repatriat în România, după spargeri de milioane de euro. Câți ani de închisoare primește
Mediafax
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene
Digi24
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să vi-l pârăsc pe mititel: i-a jefuit pe craioveni de peste 50 mil.”
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Ce se întâmplă doctore
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Mister aproape rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?

Cele mai noi

Trimite acest link pe