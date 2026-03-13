Prima pagină » Sport » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Poli Iași, sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 12:30

13 mart. 2026, 13:25, Sport
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Poli Iași, sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 12:30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră.

Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

