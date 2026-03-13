Trofeu pentru fostul dinamovist Valentin Costache în Armenia! Acum o lună evolua în Superliga la UTA Arad

Valentin Costache, fostul fotbalist din Supetligă, a cucerit joi primul său trofeu cu FC Noah, Supercupa Armeniei, la mai puțin de o lună de când s-a transferat de la UTA, după 4-2 cu Ararat-Armenia, la loviturile de departajare, la Erevan.

Ararat-Armenia a deschis scorul prin Zidane Banjaqui (10), dar portughezul Helder Jose Castro Ferreira a egalat (45+4), iar până la finalul timpului regulamentar scorul a rămas 1-1.

La loviturile de departajare, pentru Noah au transformat Ferreira, Gor Manvelian, Marin Jakolis și Nardin Mulahusejnovic, în timp ce pentru Ararat-Armenia au înscris din punctul cu var Hugo Oliveira și Paul Ayongo, iar Araik Eloian și Jirair Șagoian au ratat.

Costache a fost integralist la Noah, iar mijlocașul Takuto Oshima (ex-Universitatea Craiova) a rămas pe banca de rezerve.

Noah a câștigat trofeul pentru a doua oară în istoria sa, după ediția din 2020. Noah a achitat clauza de reziliere a lui Costache, în valoare de 150.000 de euro, iar fotbalistul are de încasat un salariu lunar de 30.000 de euro în Armenia.

Format la Dinamo, fostul internațional de tineret a fost cedat de bucureșteni în ianuarie 2018, pentru 700.000 de euro, la CFR Cluj, formație cu care, pe lângă cele 4 titluri de campion, a mai câștigat o Cupă și două Supercupe.

Valentin Costache a plâns după ultimul meci în tricoul celor de la UTA, pe 14 februarie, scoe 2-1, cu FC Botoșani.

„O încărcătură mare, emoții mari… Nu mă mai lăsau să joc cei de la Noah, dar eu am ales să joc, am vorbit cu Mister să-mi fac treaba până la capăt.

M-am rugat la Dumnezeu să se termine cum s-a terminat azi. Am dat tot ce am putut, până la ultima picătură, pentru acești suporteri. Sunt fericit și le urez baftă în continuare.

„Voi urmări meciurile celor de la UTA”

Sincer, nu m-am gândit nicio secundă că aș putea rata penalty-ul, mă gândeam doar să fie totul bine și să mă bucur cu echipa și suporterii.

Per total, eu zic că am avut o perioadă foarte, foarte bună aici. Le mulțumesc suporterilor, m-au susținut foarte mult, antrenorilor, colegilor, fără ei nu eram aici, nu aveam această ofertă și nu aveam atâtea reușite.

Le doresc multă baftă, sunt cu inima și cu gândul la ei. Voi urmări meciurile, cred că pot scoate maximum și vor face o surpriză foarte frumoasă”, a spus Costache la ultimul meci din Superliga.