Prima pagină » Sport » Managerul Spitalului Universitar, prima reacție despre starea lui Mircea Lucescu: „Cred că ați înțeles suficient de bine ce am vrut să spun”

Managerul Spitalului Universitar, prima reacție despre starea lui Mircea Lucescu: „Cred că ați înțeles suficient de bine ce am vrut să spun”

07 feb. 2026, 16:01, Sport
Managerul Spitalului Universitar, prima reacție despre starea lui Mircea Lucescu: „Cred că ați înțeles suficient de bine ce am vrut să spun”
România - Austria, ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca „naționalei”?

Managerul spitalului Universitar din București, Cătătlin Cîrstoiu, a oferit, pentru ProSport, o primă reacție despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul României se află internat de luni la Spitalul Universitar din cauza unor complicații survenite în urma unei răceli. 

În contextul problemelor de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme Mircea Lucescu, Cătălin Cîrstoiu a transmis că „ar trebui să stăm liniștiti”. Totuși, managerul spitalului Universitar din Capitală a transmis că nu poate să ofere mai multe detalii deoarece selecționerul României a solicitat discreție.

„Dacă mă întrebați de Mircea Lucescu, vă spun că nu pot să comunic absolut deloc. Îmi pare rău, dar e decizia lor și știți bine că nu putem trece peste decizia lor. (n.r. ne puteți spune măcar dacă este o situație atât de gravă pe cât se vehiculează în spațiul media?) Eu zic să stăm liniștiți. (n.r. să înțeleg că situația nu este atât de rea) Cred că ați înțeles suficient de bine ce am vrut să spun. Îmi pare rău. E decizia familiei, știți bine că pacienții au drepturi stipulate de lege. Dacă vor să comunice, comunicarea o vor face chiar dânșii. E dreptul omului să-și mențină intimitatea personală”, a declarat Cătălin Cîrstoiu pentru ProSport. 

Chiar Mircea Lucescu a transmis zilele trecute un mesaj de pe patul de spital în care a subliniat că nu sunt motive de îngijorare în privința stării sale medicale. De asemenea, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a spus că starea de sănătate a selecționerului s-a îmbunătățit.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun, așa cum ați văzut și în comunicatul oficial, că starea lui medicală s-a îmbunătățit. În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor”

Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital, prin intermediul FRF: ”Este un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”

Recomandarea video

Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
„Bijuteria” de la „gâtul” unui păianjen ascunde ceva mult mai periculos
DIVERTISMENT Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
15:38
Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
HOROSCOP Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
15:33
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
15:31
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
CONTROVERSĂ Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti
15:21
Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti
CONTROVERSĂ Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
15:14
Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
REACȚIE Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile
15:04
Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe