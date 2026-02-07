Managerul Spitalului Universitar, prima reacție despre starea lui Mircea Lucescu: „Cred că ați înțeles suficient de bine ce am vrut să spun”

Managerul spitalului Universitar din București, Cătătlin Cîrstoiu, a oferit, pentru ProSport, o primă reacție despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul României se află internat de luni la Spitalul Universitar din cauza unor complicații survenite în urma unei răceli.

În contextul problemelor de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme Mircea Lucescu, Cătălin Cîrstoiu a transmis că „ar trebui să stăm liniștiti”. Totuși, managerul spitalului Universitar din Capitală a transmis că nu poate să ofere mai multe detalii deoarece selecționerul României a solicitat discreție.

„Dacă mă întrebați de Mircea Lucescu, vă spun că nu pot să comunic absolut deloc. Îmi pare rău, dar e decizia lor și știți bine că nu putem trece peste decizia lor. (n.r. ne puteți spune măcar dacă este o situație atât de gravă pe cât se vehiculează în spațiul media?) Eu zic să stăm liniștiți. (n.r. să înțeleg că situația nu este atât de rea) Cred că ați înțeles suficient de bine ce am vrut să spun. Îmi pare rău. E decizia familiei, știți bine că pacienții au drepturi stipulate de lege. Dacă vor să comunice, comunicarea o vor face chiar dânșii. E dreptul omului să-și mențină intimitatea personală”, a declarat Cătălin Cîrstoiu pentru ProSport.

Chiar Mircea Lucescu a transmis zilele trecute un mesaj de pe patul de spital în care a subliniat că nu sunt motive de îngijorare în privința stării sale medicale. De asemenea, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a spus că starea de sănătate a selecționerului s-a îmbunătățit.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun, așa cum ați văzut și în comunicatul oficial, că starea lui medicală s-a îmbunătățit. În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor”

Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital, prin intermediul FRF: ”Este un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”