Celebrul artist Snoop Dogg, filmat în timp de flutură un steag al României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina

Artistul Snoop Dogg (54 de ani), Calvin Cordozar Broadus, Jr. – pe numele său real, a fost filmat în timp ce flutura un steag al României pe străzile din Cortina în cadrul festivității de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.

Sportivii noștri s-au întâlnit cu celebrul rapper american pe străzile din Cortina pe durata festivității de deschidere a JO, iar acesta – zâmbitor și relaxat, a acceptat să ia steagul României și să-l fluture preț de câteva secunde. Imaginile au fost publicat de Comitetului Olimpic și Sportiv Român pe pagina oficială de Facebook.

La Milano Cortina, Snoop Dogg este ambasador neoficial al competiției, comentator și analist și a purtat, de asemenea, torța olimpică pe teritoriul Italiei, notează G4Media.ro.

Snoop Dogg și-a făcut debutul în lumea Jocurilor Olimpice cu ocazia ediției din 2024, de la Paris, atunci când a fost invitat de NBC să facă parte din echipa care a acoperit evenimentul din capitala Franței.

Acum, la Milano Cortina, Snoop este „antrenor onorific” al echipei SUA, susținându-i pe sportivii americani care participă la Jocurile Olimpice de iarnă.

Premieră istorică, la JO Milano Cortina 2026

După o pauză de 70 de ani, Cortina redevine capitala olimpică a iernii, dar competiția din Italia marchează și o premieră istorică, potrivit sursei citate. Este prima ediție găzduită de două orașe, pe o suprafață totală de peste 22 de mii de kilometri pătrați.

Întrecerile Milano Cortina 2026 se vor disputa în opt localități: Antholz (biathlon), Bormio (schi alpin și schi alpinism, care își va face debutul olimpic), Cortina d’Ampezzo (bob, curling, skeleton, schi alpin, sanie), Livigno (schi freestyle, snowboarding), Milano (patinaj artistic, hochei pe gheață, patina viteză, short-track), Predazzo (schi sărituri, combinată nordică), Tesero (schi fond, combinată nordică).

Cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, unde peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

Ceremonia de deschidere a avut loc la Milano, iar cea de închidere se va desfășoară la Veneția.

