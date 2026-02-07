Unirea Slobozia a învins, cu scorul de 2-1, echipa Farul Constanţa, sâmbătă, în etapa a 26-a a Superligii, la debutul pe banca tehnică a antrenorului Claudiu Niculescu.

Pentru Unirea a marcat Papeau (44) şi (90+3), iar pentru Farul a înscris Alibec, în minutul 23.

Fostul dinamovist Claudiu Niculescu, victorie la primul meci în Superliga! „I-am găsit crispaţi”

A fost meciul de debut pentru Claudiu Niculescu, tehnician care l-a înlocuit pe Andrei Prepeliță.

„Foarte important că am reuşit să câştigăm punctele puse în joc. Cred că am făcut un meci bun. Am mai ratat câteva ocazii împortante, dar până la urmă m-am bucurat foarte tare de atitudinea pe care au avut-o băieţii în teren. Trebuie să avem aceeaşi atitudine în continuare. Era un meci care îi putea descătuşa, sper că a făcut-o.

Oricum moralul lor e acum la cote înalte, sper să rămână acolo. Nu aş vrea să mă entuziasmez prea mult, ştiu ce program ne aşteaptă. Băieţii se vor odihni, apoi ne vedem săptămâna viitoare să începem munca. Avem un program infernal, sper să scoatem cât mai multe puncte din meciurile astea rămase.

Îmi plac provocările. A fost o ofertă serioasă, de la un club serios, care are stabilitate. Asta m-a făcut să nu mă gândesc. Mi-am dorit de ceva timp să fac pasul înapoi în Liga 1. Au mai fost în trecutul apropiat câteva oferte, dar a fost alegerea mea să rămân la echipele la care eram. Dar iată că mai bine mai târziu decât niciodată.

În astea două zile am încercat să le ridic moralul. I-am găsit crispaţi, e normal când nu câştigi”, a spus Claudiu Niculescu.

Suntem aici jos și de acum începe munca cu adevărat grea din punct de vedere emoțional, al sufletului, a dorinței jucătorului de a se autodepăși. Este foarte dureros că am pierdut al doilea meci în ultimele minute

Ianis Zicu, antrenor Farul

Care e programul etapei 26

Vineri, 6 februarie

FC Argeş – FC Hermannstadt 3-1

FC Rapid – Petrolul Ploieşti 1-1

Sâmbătă, 7 februarie

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad 2-0

Unirea Slobozia – Farul Constanţa 2-1

Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 8 februarie

Ora 17.00 FC Botoşani – FC Metaloglobus Bucureşti

Ora 20.00 Oţelul Galaţi – FCSB

Luni, 9 februarie

Ora 20.00 Dinamo Bucureşti – Universitatea Craiova