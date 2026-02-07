Prima pagină » Actualitate » Cine este primul sportiv român care intră în concurs, la JO Milano Cortina 2026. Programul complet de sâmbătă al reprezentanţilor noștri

Cine este primul sportiv român care intră în concurs, la JO Milano Cortina 2026. Programul complet de sâmbătă al reprezentanţilor noștri

07 feb. 2026
Cine este primul sportiv român care intră în concurs, la JO Milano Cortina 2026. Programul complet de sâmbătă al reprezentanţilor noștri
FOTO - Profimedia

Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Ea va concura la schi fond, în proba de 10 km + 10 km schiatlon, de la ora 14.00, la Tesero Cross Country Skiing Stadium.

Delia Reit / FOTO – COSR

Programul complet de sâmbătă al reprezentanţilor noștri

Apoi, de la ora 18.00, Eduard Crăciun şi Valentin Creţu vor participa la proba de sanie simplu masculin, la Cortina Sliding Centre, când vor avea loc manşele 1 şi 2.

De la ora 19.45, la Predazoo Ski Jumping Stadium, Daniela Vasilica Toth şi Delia Folea vor concura în proba de trambulină normală individual feminin în cadrul competiţiei de sărituri cu schiurile.

Echipa României de la JO Milano Cortina 2026 / FOTO – COSR

Cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, unde peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

Întrecerile Milano Cortina 2026 se vor disputa în opt localități: Antholz (biathlon), Bormio (schi alpin și schi alpinism, care își va face debutul olimpic), Cortina d’Ampezzo (bob, curling, skeleton, schi alpin, sanie), Livigno (schi freestyle, snowboarding), Milano (patinaj artistic, hochei pe gheață, patina viteză, short-track), Predazzo (schi sărituri, combinată nordică), Tesero (schi fond, combinată nordică).

Ceremonia de deschidere a avut loc la Milano, iar cea de închidere se va desfășoară la Veneția.

