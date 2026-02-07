Prima pagină » Știri externe » A fost câștigată prima medalie olimpică de aur, la Milano Cortina 2026. Vezi cursa care a impresionat audiența

07 feb. 2026, 19:11, Știri externe

Schiorul Franjo von Allmen (Elveția) a câștigat proba masculină de coborâre de sâmbătă, în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026. El a terminat cursa într-un minut și 51 secunde, având un avans de 70 de sutimi în fața lui Marco Odermatt, concurentul care a avut un debut favorabil.

El a devenit primul campion olimpic medaliat cu aur de la olimpiada de iarnă din Italia după ce a încheiat pe primul loc la proba principală a schiului alpin, pe pârtia de la Bormio, unde i-a depășit pe concurenții italieni Giovanni Franzoni (+0,20) și Dominik Paris (+0,50).Favoritul Marco Odermatt a ratat clasarea pe podium (+0,70).

Născut pe 24 iulie 2001,  la Berna, el a debutat la Cupa Mondială din 2023.  În ianuarie 2024 a efectuat primul slalom super uriaș. Prima victorie pentru slalom super uriaș a obținut-o în ianuarie 2025.

El a mai  obținut două medalii de aur la Campionatele Mondiale din Sallbach de anul trecut. Acum, el este primul concurent olimpic medaliat cu aur la olimpiadele de iarnă de la Milano-Cortina, scrie ESPN.

Cu cinci zile înainte, schiorul olimpic a postat pe Instagram un clip video cu o performanță de-a sa.

