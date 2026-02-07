Prima pagină » Sport » Elias Charalambous, atac la adresa arbitrajului. „Este prima dată când vorbesc atât de vehement”. Ce l-a deranjat

07 feb. 2026, 14:10, Sport
Elias Charalambous a susținut o conferință de presă înaintea meciului cu Oțelul Galați, dar l-a criticat și pe arbitrul partidei recente cu FC Botoșani, 2-1.

L-a atacat pe Iulian Călin, cel care a condus meciul cu echipa moldavă. Antrenorul FCSB spune că echipa sa merita un penalty, când Bordeianu l-a tras de tricou pe Olaru în careu.

FCSB e pe locul zece, 37 de puncte, la două de play-off, și joacă duminică meciul cu Oțelul Galați, echipa de pe locul nouă, la egalitate de puncte cu FCSB, în etapa 26.

„Știți foarte bine, am mai spus-o, toate meciurile sunt foarte importante pentru noi, mai ales că jucăm la Galați, la o echipă care a demonstrat în acest sezon că are calitate. Au câștigat multe meciuri. Noi trebuie să continuăm să jucăm cum am făcut-o în ultimele jocuri, la cel mai bun nivel al nostru, deoarece nu mai avem timp să pierdem puncte. Trebuie să încercăm să câștigăm din nou, pentru a avea mai multe șanse să urcăm în clasament.

Cred că jucătorii noștri au demonstrat, în momentele dificile, cât de puternici sunt. Au înțeles situația, dar trebuie să continuăm. Încă nu am reușit nimic, chiar dacă am câștigat ultimele două meciuri. Trebuie să recuperăm ce am pierdut la început, să continuăm să avem această reacție, această atitudine.

N-o să mă auziți niciodată că mă îngrijorează absențele. Sigur, mi-ar plăcea să am la dispoziție toți jucătorii, dar asta este situația. Cred în întreg lotul și încercăm mereu să găsim soluții să recuperăm jucătorii indisponibili. Vom afla astăzi dacă poate juca Ngezana, e 50-50.

De acum înainte, toate meciurile sunt ca niște finale pentru noi. Acum cu Galațiul, apoi în Cupă, duminica viitoare altă finală, cu Craiova. Toate sunt meciuri pe care trebuie să le câștigăm. Nu este o perioadă dificilă, ci frumoasă pentru mine. Mie chiar îmi place asta, deoarece trebuie să fim concentrați în toate meciurile. Jucătorii sunt pregătiți pentru astfel de meciuri și sper să o arătăm la fiecare 3 zile”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

„Asta nu este o greșeală umană”

„Este bine că am câștigat. Dacă n-am fi câștigat, poate lumea ar fi spus acum că îmi caut scuze. Pentru mine, a fost limpede. Am văzut și după meci. Arbitrul era la 2-3 metri în față, deci asta nu este o greșeală umană. Greșelile umane sunt când ești departe, când ai jucători în fața ta, când nu vezi. Dar dacă la 2-3 metri de tine se petrece o tragere de tricou, nu o dată, ci de 3 ori, iar regulamentele spun că trebuie acordat penalty, cum a fost la noi, cu Dinamo, unde nici măcar n-a fost intensitate mare, asta înseamnă că nu mai vorbim despre o greșeală umană. Deci trebuie să avem grijă și să verificăm asta mai mult, pentru că la finalul zilei o astfel de fază te poate costa. Asta ne-a costat în alte jocuri, cred că arbitrii ar trebui să fie corecți cu toată lumea. Este prima dată când vorbesc atât de vehement despre arbitraj, dar este evident, este limpede. Nu pot veni aici și să spun lucruri pe care nu le cred, spun mereu ceea ce cred”, a mai declarat Elias Charalambous.

