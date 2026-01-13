Prima pagină » Sport » Rapid a încheiat cantonamentul, iar noi ne vedem azi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45

13 ian. 2026, 12:15, Sport
Tragem concluzii alături de Daniel Nazare, reporterul special ProSport, care a fost în Antalya alături de echipa lui Costel Gâlcă. Ascultăm analiza antrenorului, înainte de partea a doua a sezonului și vorbim despre lipsa transferurilor pentru care Gâlcă insistă în continuare. Vrem să aflăm de la voi ce așteptări aveți de la echipa favorită în 2026 și ce părere aveți despre actuala conducere a Rapidului!

Vă așteptăm alături de noi de la ora 16:45, în direct pe canalul de YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!

