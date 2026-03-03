Prima pagină » Sport » Naționala feminină a Iranului a protestat înaintea meciului din Cupa Asiei. Ce gest au făcut jucătoarele

Naționala feminină a Iranului a protestat înaintea meciului din Cupa Asiei. Ce gest au făcut jucătoarele

03 mart. 2026, 14:50, Sport
Naționala feminină a Iranului a protestat înaintea meciului din Cupa Asiei. Ce gest au făcut jucătoarele
Foto: X

Jucătoarele naționalei feminie de fotbal a Iranului au protestat înaintea meciului de deschidere de la Cupa Asiei. Fotbalistele iraniene au rămas nemișcate înaintea partidei din Grupa A, împotriva selecționatei Coreei de Sud, relatează The Guardian. Gestul lor a venit în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Naționala feminină a Iranului a refuzat să cânte imnul înaintea meciului din Cupa Asiei

Sportivele au refuzat să cânte imnul și și-au fixat privirea în față, în semn de protest. Partida a reprezentat prima apariție oficială a grupării de la izbucnirea recentelor violențe în regiune, s-a încheiat cu victoria Coreei de Sud, scor 3-0.

Nici Marziyeh Jafari, antrenoarea echipei, și nici jucătoarele nu au făcut declarații oficiale cu privire la contextul politic actual sau la decesul liderului suprem iranian. Mijlocașa rivalei, Amy Sayer, a transmis că situația este dificilă pentru echipă, dar și pentru familiile jucătoarelor: „Este o situație complicată și este foarte curajos din partea lor că sunt aici și joacă”, a spus ea.

Naționala Iranului a ajuns în Australia cu doar câteva zile înainte ca atacurile aeriene să înceapă în Orientul Mijlociu. Aceasta este singura reprezentantă a regiunii care participă la turneul programat să se finalizeze pe 21 martie. În următoarea perioadă, Iranul va mai disputa partide împotriva țării gazdă, Australia, și a reprezentativei Filipinelor.

Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat marți, 3 martie 2026, în a 4-a zi. Luptele se extind în tot Orientul Mijlociu, cu trupele Gardienilor Revoluției lovind tot ce poartă etichetă americană în regiune și dincolo de ea. SUA au bombardat peste 1.250 de ținte în primele 48 de ore de conflict, potrivit Pentagonului.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

SPORT Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a încheiat conturile cu echipa moldavă
15:14
Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a încheiat conturile cu echipa moldavă
SPORT Am învins Portugalia la baschet masculin! Mai sperăm la o victorie pentru a merge mai departe
14:31
Am învins Portugalia la baschet masculin! Mai sperăm la o victorie pentru a merge mai departe
SPORT Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită. Starul portughez a zburat de la Riad spre Madrid cu avionul personal, un Bombardier Global Express
14:14
Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită. Starul portughez a zburat de la Riad spre Madrid cu avionul personal, un Bombardier Global Express
SPORT Rapid renunță la încă un jucător. Anunțul făcut de Victor Angelescu chiar înainte de play-off: „Să vedem dacă mai joacă fotbal”
12:56
Rapid renunță la încă un jucător. Anunțul făcut de Victor Angelescu chiar înainte de play-off: „Să vedem dacă mai joacă fotbal”
SPORT Duminică avem Rapid – Craiova, iar noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45!
11:26
Duminică avem Rapid – Craiova, iar noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45!
SPORT Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria
11:13
Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Substanțe toxice din ecrane, descoperite în creierul delfinilor din Marea Chinei de Sud
ULTIMA ORĂ SURSE: România analizează propunerea Franței de a trimite arme nucleare pe teritoriul unor țări europene, dar tratează subiectul cu discreție
16:38
SURSE: România analizează propunerea Franței de a trimite arme nucleare pe teritoriul unor țări europene, dar tratează subiectul cu discreție
EXCLUSIV Dumitru Dragomir: „Eu nu mi-am pus speranțele în Nicușor Dan / L-a găsit țap ispășitor pe Bolojan”
16:37
Dumitru Dragomir: „Eu nu mi-am pus speranțele în Nicușor Dan / L-a găsit țap ispășitor pe Bolojan”
FLASH NEWS Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
16:21
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
EXCLUSIV Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
16:17
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
EDUCAȚIE Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
16:11
Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”
16:10
Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe