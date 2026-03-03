Naționala feminină a Iranului a protestat înaintea meciului din Cupa Asiei. Ce gest au făcut jucătoarele

Jucătoarele naționalei feminie de fotbal a Iranului au protestat înaintea meciului de deschidere de la Cupa Asiei. Fotbalistele iraniene au rămas nemișcate înaintea partidei din Grupa A, împotriva selecționatei Coreei de Sud, relatează The Guardian. Gestul lor a venit în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Naționala feminină a Iranului a refuzat să cânte imnul înaintea meciului din Cupa Asiei

Sportivele au refuzat să cânte imnul și și-au fixat privirea în față, în semn de protest. Partida a reprezentat prima apariție oficială a grupării de la izbucnirea recentelor violențe în regiune, s-a încheiat cu victoria Coreei de Sud, scor 3-0.

Nici Marziyeh Jafari, antrenoarea echipei, și nici jucătoarele nu au făcut declarații oficiale cu privire la contextul politic actual sau la decesul liderului suprem iranian. Mijlocașa rivalei, Amy Sayer, a transmis că situația este dificilă pentru echipă, dar și pentru familiile jucătoarelor: „Este o situație complicată și este foarte curajos din partea lor că sunt aici și joacă”, a spus ea.

Naționala Iranului a ajuns în Australia cu doar câteva zile înainte ca atacurile aeriene să înceapă în Orientul Mijlociu. Aceasta este singura reprezentantă a regiunii care participă la turneul programat să se finalizeze pe 21 martie. În următoarea perioadă, Iranul va mai disputa partide împotriva țării gazdă, Australia, și a reprezentativei Filipinelor.

Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat marți, 3 martie 2026, în a 4-a zi. Luptele se extind în tot Orientul Mijlociu, cu trupele Gardienilor Revoluției lovind tot ce poartă etichetă americană în regiune și dincolo de ea. SUA au bombardat peste 1.250 de ținte în primele 48 de ore de conflict, potrivit Pentagonului.