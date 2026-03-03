Prima pagină » Sport » Am învins Portugalia la baschet masculin! Mai sperăm la o victorie pentru a merge mai departe

03 mart. 2026, 14:31
Prima reprezentativă de baschet masculină de baschet a României a învins echipa Portugaliei, cu scorul de 101-96 (27-22, 23-31, 26-20, 25-23), luni seara, în Pitești Arena, în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027.

Tricolorii, care a trecut prin precalificări, au obținut prima lor victorie în grupă, după trei eșecuri.

Portugalia conducea cu 96-95 când mai erau 34 de secunde, dar jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au marcat ultimele șase puncte ale meciului, prin Daron Russell (aruncare de 3 puncte), Mihai Măciucă (două aruncări libere) și Nandor Kuti (o aruncare liberă).

Grecia ocupă primul loc, cu 7 puncte, urmată de Portugalia, 6 puncte, Muntenegru, 6 puncte, România, 5 puncte. Primele trei clasate se vor califica în faza a doua a preliminariilor.

România va juca ultimele jocuri la vară, pe 2 iulie acasă cu Grecia și pe 5 iulie în deplasare cu Muntenegru.

Reprezentativa tricoloră nu a participat niciodată la World Cup, iar acum a încercat să profite de reuşita calificării în turul I al preliminariilor europene. Primele trei clasate se califică în turul II, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe.

Cupa Mondială va fi în Qatar

Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august – 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final. Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027. La startul calificărilor se află 80 de echipe naţionale.

