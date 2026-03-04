Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat

S-au încins spiritele în Camerei Reprezentanților din Congresul SUA în timpul audierilor cu ușile închise privind cazul Jeffrey Epstein. Hillary Clinton, soția fostului președinte Bill Clinton, a fost la un pas să părăsească sala după ce a aflat că o fotografie din interiorul sălii a fost publicată pe internet.

Fosta primă doamnă de stat a Americii a reacționat nervos în momentul în care avocatul său a anunțat că imaginea a fost divulgată publicului.

„Am terminat cu asta. Dacă voi faceți asta, eu am terminat. Puteți să mă acuzați de sfidare de acum până la sfârșitul vieții”, a spus Hillary Clinton.

Momentul a devenit și mai tensionat după ce congresmana republicană Lauren Boebert a recunoscut că ea a distribuit fotografia din interiorul sălii, susținând însă că a făcut acest lucru înainte de începerea audierii. Imaginea a fost ulterior redistribuită pe rețelele sociale de un influencer conservator, potrivit BBC.

Vizibil iritată, Clinton a lovit masa cu pumnul și a spus: „Nu contează. Toți respectăm aceleași reguli”. La scurt timp după aceea, fosta secretară de stat s-a ridicat de pe scaun și a declarat: „Am terminat”.

Audierea a fost întreruptă pentru o pauză, iar după reluare avocatul lui Clinton a criticat dur scurgerea imaginii.

„Considerăm că este inacceptabil. Considerăm că este neprofesionist și nedrept. Așteptăm cu nerăbdare ca acest lucru să se desfășoare conform regulilor și în conformitate cu așteptările”, a spus Clinton.

Avocatul a afirmat că Hillary Clinton ceruse inițial ca audierea să fie publică, astfel încât totul să fie transmis în timp real, însă comisia a respins această solicitare.

Ce a spus Bill Clinton despre relația lui Trump cu Epstein

În cadrul unei audieri separate care a durat mai multe ore, Bill Clinton a fost întrebat dacă Donald Trump ar trebui obligat să depună mărturie în cazul Epstein.

„Asta trebuie să decideți voi. Dar el îl cunoștea bine”, a spus fostul președinte.

Clinton a relatat o discuție pe care ar fi avut-o cu Trump în 2002 sau 2003, pe terenul de golf al acestuia, în timpul unui eveniment de strângere de fonduri.

„Trump nu mi-a spus niciodată nimic care să mă facă să cred că era implicat în ceva necorespunzător… A spus doar: «Eram prieteni, apoi ne-am certat din cauza unei tranzacții imobiliare». Atât.”

În timpul audierii, Bill Clinton a fost întrebat și despre o fotografie din dosarul Epstein, publicată de Departamentul de Justiție al SUA, care îl arată într-un jacuzzi alături de o altă persoană a cărei identitate este ascunsă.

„Nu cred că am știut vreodată că fotografia a fost făcută”, a spus Clinton, precizând că imaginea ar fi fost realizată în Brunei, la finalul unei călătorii oficiale în Asia.

Întrebat cine era persoana aflată în jacuzzi, Clinton a răspuns: „Nu știu cine este”.

Fostul președinte a insistat că nu a existat nicio activitate sexuală în acel moment și a spus că a stat în jacuzzi doar câteva minute înainte de a merge la culcare.

„Nu am fost martor la crimele lui Epstein”

În declarația sa de deschidere, Bill Clinton a afirmat că nu a știut nimic despre infracțiunile lui Jeffrey Epstein.

El a spus că relația lor a fost limitată și de scurtă durată și că aceasta s-a încheiat cu ani înainte ca abuzurile comise de Epstein să devină publice.

Clinton a adăugat că speră ca implicarea sa în anchetă să contribuie la prevenirea unor astfel de crime în viitor și și-a exprimat compasiunea față de victime.

În timpul depoziției, fostul președinte a fost întrebat și dacă ar trebui acordată grațiere lui Ghislaine Maxwell, complicea lui Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual.

„Nu cred că ar trebui să comentez acest lucru. Am fost trist. Dar ceea ce a făcut ea a fost teribil și ar trebui pedepsită”, a spus Clinton.

