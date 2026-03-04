Prima pagină » Știri externe » Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat

Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat

Mihai Tănase
04 mart. 2026, 07:49, Știri externe
Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat

S-au încins spiritele în Camerei Reprezentanților din Congresul SUA în timpul audierilor cu ușile închise privind cazul Jeffrey Epstein. Hillary Clinton, soția fostului președinte Bill Clinton, a fost la un pas să părăsească sala după ce a aflat că o fotografie din interiorul sălii a fost publicată pe internet.

Fosta primă doamnă de stat a Americii a reacționat nervos în momentul în care avocatul său a anunțat că imaginea a fost divulgată publicului.

„Am terminat cu asta. Dacă voi faceți asta, eu am terminat. Puteți să mă acuzați de sfidare de acum până la sfârșitul vieții”, a spus Hillary Clinton.

Momentul a devenit și mai tensionat după ce congresmana republicană Lauren Boebert a recunoscut că ea a distribuit fotografia din interiorul sălii, susținând însă că a făcut acest lucru înainte de începerea audierii. Imaginea a fost ulterior redistribuită pe rețelele sociale de un influencer conservator, potrivit BBC.

Vizibil iritată, Clinton a lovit masa cu pumnul și a spus: „Nu contează. Toți respectăm aceleași reguli”. La scurt timp după aceea, fosta secretară de stat s-a ridicat de pe scaun și a declarat: „Am terminat”.

Audierea a fost întreruptă pentru o pauză, iar după reluare avocatul lui Clinton a criticat dur scurgerea imaginii.

„Considerăm că este inacceptabil. Considerăm că este neprofesionist și nedrept. Așteptăm cu nerăbdare ca acest lucru să se desfășoare conform regulilor și în conformitate cu așteptările”, a spus Clinton.

Avocatul a afirmat că Hillary Clinton ceruse inițial ca audierea să fie publică, astfel încât totul să fie transmis în timp real, însă comisia a respins această solicitare.

Ce a spus Bill Clinton despre relația lui Trump cu Epstein

În cadrul unei audieri separate care a durat mai multe ore, Bill Clinton a fost întrebat dacă Donald Trump ar trebui obligat să depună mărturie în cazul Epstein.

„Asta trebuie să decideți voi. Dar el îl cunoștea bine”, a spus fostul președinte.

Clinton a relatat o discuție pe care ar fi avut-o cu Trump în 2002 sau 2003, pe terenul de golf al acestuia, în timpul unui eveniment de strângere de fonduri.

„Trump nu mi-a spus niciodată nimic care să mă facă să cred că era implicat în ceva necorespunzător… A spus doar: «Eram prieteni, apoi ne-am certat din cauza unei tranzacții imobiliare». Atât.”

În timpul audierii, Bill Clinton a fost întrebat și despre o fotografie din dosarul Epstein, publicată de Departamentul de Justiție al SUA, care îl arată într-un jacuzzi alături de o altă persoană a cărei identitate este ascunsă.

„Nu cred că am știut vreodată că fotografia a fost făcută”, a spus Clinton, precizând că imaginea ar fi fost realizată în Brunei, la finalul unei călătorii oficiale în Asia.

Întrebat cine era persoana aflată în jacuzzi, Clinton a răspuns: „Nu știu cine este”.

Fostul președinte a insistat că nu a existat nicio activitate sexuală în acel moment și a spus că a stat în jacuzzi doar câteva minute înainte de a merge la culcare.

„Nu am fost martor la crimele lui Epstein”

În declarația sa de deschidere, Bill Clinton a afirmat că nu a știut nimic despre infracțiunile lui Jeffrey Epstein.

El a spus că relația lor a fost limitată și de scurtă durată și că aceasta s-a încheiat cu ani înainte ca abuzurile comise de Epstein să devină publice.

Clinton a adăugat că speră ca implicarea sa în anchetă să contribuie la prevenirea unor astfel de crime în viitor și și-a exprimat compasiunea față de victime.

În timpul depoziției, fostul președinte a fost întrebat și dacă ar trebui acordată grațiere lui Ghislaine Maxwell, complicea lui Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual.

„Nu cred că ar trebui să comentez acest lucru. Am fost trist. Dar ceea ce a făcut ea a fost teribil și ar trebui pedepsită”, a spus Clinton.

Recomandarea autorului:

Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite
06:00
🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite
PORTRET Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
00:20
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
23:34
Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
TENSIUNI Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția
23:15
Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția
NEWS ALERT Iranul și-a ales un nou lider suprem. Fiul lui Khamenei a fost ales să conducă republica islamică. Controversele din jurul lui
22:59
Iranul și-a ales un nou lider suprem. Fiul lui Khamenei a fost ales să conducă republica islamică. Controversele din jurul lui
ULTIMA ORĂ Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
22:28
Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Fotbalistul Abdul Keita, de la Rapid București, a fost arestat! A lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Singura înregistrare audio de la cutremurul din 4 martie 1977
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel”
07:30
Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel”
ACTUALITATE 4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime
07:15
4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime
Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui
07:00
Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui
ACTUALITATE Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav
07:00
Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav
ACTUALITATE Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene
06:30
Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene
NEWS ALERT Coaliția finalizează, cu mai bine de două luni întârziere, bugetul pe 2026. Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB”
06:00
Coaliția finalizează, cu mai bine de două luni întârziere, bugetul pe 2026. Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB”

Cele mai noi

Trimite acest link pe