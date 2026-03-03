Un cunoscut fotbalist de la Rapid București a accidentat grav o femeie și apoi a fugit cu mașina de la locul accidentului

Fotbalistul ivorian Keita Abdul Kader, în vârstă de 25 de ani, care joacă pe post de mijlocaș la Rapid București, a fost implicat într-un accident marți dimineață, în jurul orei 05;50, produs în cartierul Colentina din Capitală, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae. El a lovit o femeie de 68 de ani, care traversa strada, apoi a fugit cu mașina de la locul accidentului.

Victima sa a fost transportată, în stare gravă, la Spitalul Floreasca. Ulterior, fotbalistul a fost identificat și reținut, iar acum se află la Brigada Rutieră a Capitalei pentru audieri, au precizat pentru Gândul surse din cadrul anchetei.

Mijlocașul ivorian a ajuns în România în urmă cu doi ani, când a semnat cu CFR Cluj. Însă, după doar un an petrcut în Ardeal, Rapid a plătit 200.000 de euro pentru un împrumut pe șase luni.

Apoi, evoluțiile sale bune i-au convins pe giuleșteni să-l transfere definitiv pe Keita, pentru care au achitat încă 100.000 de euro în vară, scrie Golazo.

De-a lungul carierei, înainte de transferul său în Superliga, el jucat la Ajaccio, Lille, Westerlo, Sion și Sivasspor.

De asemenea, are o selecție la naționala Coastei de Fildeș și i-a reprezentat pe africani la Jocurile Olimpice din 2020.

