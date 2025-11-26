Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport!

Vorbim cu fostul președinte din Giulești, Grigore Sichitiu despre următoarele meciuri ale trupei lui Costel Gâlcă, situația lui Pașcanu și Borza sau despre revederea cu Robert Ilyes.

Suntem curioși să aflam de la voi ce mijlocaș vă doriți să vina iarna asta și la ce jucători ar trebui să renunțe Rapid în ianuarie.