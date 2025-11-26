Prima pagină » Sport » Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport!

Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport!

26 nov. 2025, 14:45, Sport
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la

Vorbim cu fostul președinte din Giulești, Grigore Sichitiu despre următoarele meciuri ale trupei lui Costel Gâlcă, situația lui Pașcanu și Borza sau despre revederea cu Robert Ilyes.

Suntem curioși să aflam de la voi ce mijlocaș vă doriți să vina iarna asta și la ce jucători ar trebui să renunțe Rapid în ianuarie.

Nu ratați emisiunea de astăzi! Ne vedem la ora 17:45, LIVE, pe canalul de YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!

Recomandarea video

Citește și

SPORT Pe 5 decembrie AFLĂM cu cine ar putea juca România la CM 2026! Urmează însă două „baraje” în martie
15:49
Pe 5 decembrie AFLĂM cu cine ar putea juca România la CM 2026! Urmează însă două „baraje” în martie
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
14:51
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
SPORT Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
12:54
Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
SPORT RAPID pregătește prima lovitură din „mercato”: Mauro Pederzoli a mers în Italia să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A
10:32
RAPID pregătește prima lovitură din „mercato”: Mauro Pederzoli a mers în Italia să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A
SPORT 🚨 Flacăra Olimpică și-a început călătoria spre Milano. „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
09:07
🚨 Flacăra Olimpică și-a început călătoria spre Milano. „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
SPORT Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
08:59
Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Cancan.ro
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Cancan.ro
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Să învățăm de la peruși: Cum își fac papagalii prieteni noi?
EXCLUSIV Nu a fost ușor, a fost Nicușor. Doru Bușcu comentează cele mai bune momente cu președintele în primele 6 luni de mandat
16:49
Nu a fost ușor, a fost Nicușor. Doru Bușcu comentează cele mai bune momente cu președintele în primele 6 luni de mandat
ECONOMIE Găurile negre ale statului. Cele mai neprofitabile companii de stat din România au adunat pierderi de 9 miliarde de lei în ultimii 16 ani
16:45
Găurile negre ale statului. Cele mai neprofitabile companii de stat din România au adunat pierderi de 9 miliarde de lei în ultimii 16 ani
EXTERNE Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
16:41
Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
VIDEO Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
16:40
Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
POLITICĂ George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
16:40
George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
SCANDALOS Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament
16:40
Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament