Ce salariu primește Elias Charalambous la FCSB. „O sumă de neimaginat”

Elias Charalambous este remunerat regește de Gigi Becali pentru performanțele obținute la FCSB. Ziariștii ciprioți au analizat cât câștigă conaționalul lor și concluzia a fost că antrenorul campioanei României câștigă „o sumă de neimaginat”.

La 45 de ani, Charalambous și-a construit, deja, un nume, grație celor două sezoane excelente avute la FCSB.

Cât câștigă Elias Charalambous

În vară, după adjudecarea unui nou titlu în Liga 1, tehnicianul cipriot a fost convins de Gigi Becali să își prelungească contractul. Acum, el este plătit pe măsura performanțelor la gruparea „roș-albastră”.

Elias Charalambous a venit la FCSB în martie 2023 și a câștigat două campionate, reușind și o calificare în primăvara europeană din Europa League. Imediat, numele lui a apărut pe radarul mai multor cluburi, dar Becali a reușit să-l convingă să rămână, oferindu-i un contract pe măsură.

„O sumă de neimaginat. Charalambous este, cu siguranță, cel mai bine plătit antrenor cipriot, iar asta la o distanță uriașă”, scriu jurnaliștii de la Cyprus Times, care notează că tehnicianul a pornit cu un salariu de 5.000 de euro. Ulterior, sumele au crescut direct proporțional cu performanțele obținute.

„Cu Charalambous am definitivat-o. El a zis că nu vrea ceva pentru el. A zis «Am venit cu impresarul ăla, niciodată nu ia niciun ban». Am vorbit cu el, i-am mai pus la contract încă 50.000 de euro la premiere pentru orice grupă și îi dai banii impresarului. Să dea el comision. I-am pus și aia e. Are 12.500 de euro contract. Și i-am mai pus 50.000 de euro pentru calificare într-o grupă europeană. În total, 100.000 de euro ca bonusuri, pentru el și impresar. Anul trecut, a luat vreo 400.000 de euro”, a anunțat Gigi Becali, în vară, după ce s-a înțeles pentru prelungirea contractului.

Cu FCSB, Elias Charalambous a cucerit două titluri în Liga 1, două Supercupe ale României și a dus echipa în grupele Europa League. Sezonul precedent, a atins faza optimilor de finală.

