Prima pagină » Actualitate » Pițurcă a numit favoritele la câștigarea campionatului. „Aici se va da bătălia!”. Cu cine ține fostul selecționer în lupta pentru titlul din Liga 1

Pițurcă a numit favoritele la câștigarea campionatului. „Aici se va da bătălia!”. Cu cine ține fostul selecționer în lupta pentru titlul din Liga 1

26 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Pițurcă a numit favoritele la câștigarea campionatului. „Aici se va da bătălia!”. Cu cine ține fostul selecționer în lupta pentru titlul din Liga 1
Pițurcă a numit favoritele la câștigarea campionatului / Sursa FOTO: prosport.ro

Fost selecționer al României, Victor Pițurcă (69 de ani) este unul dintre cei mai respectați antrenori din țară, iar experiența acumulată îl îndreptățește să vorbească despre bătălia pentru titlu. Sunt mai multe echipe care speră la cununii cu lauri, dar numai trei au șanse reale, crede tehnicianul.

Pițurcă a analizat lupta din Liga 1, acolo unde Rapid a fost detronată de Universitatea Craiova în ultima etapă din 2025.

Pițurcă: „Mi-aș dori să câștige”

„Știința” a terminat anul pe primul loc, cu 40 de puncte, fiind urmată în clasament de Rapid și FC Botoșani, 39, respectiv 38 de puncte.

Dinamo a încheiat anul pe 4, cu 38 de puncte, dar Pițurcă nu o vede capabilă să lupte la campionat. În opinia sa, doar trei formații se vor bate pentru campionat: Universitatea Craiova, Rapid și FCSB.

Surprinzător, pe lista sa apare și echipa lui Gigi Becali, care momentan nu are asigurat locul în play-off, fiind pe 9 în clasament. Totuși, „Piți” crede că experiența ultimilor ani și valoarea lotului își vor spune cuvântul.

„FCSB, care are un lot foarte bun, cu experiență, are șanse să câștige campionatul, dacă, sigur, va intra în play-off. Mi-aș dori să câștige campionatul Universitatea Craiova, fiindcă suporterii merită acest lucru. Dacă anul ăsta nu se va întâmpla, va fi destul de dificil în anii viitori.

Aici se va da bătălia: Universitatea Craiova, FCSB și Rapid”, a spus Pițurcă.

Când se reia campionatul

Campionatul se va relua la mijlocul lunii ianuarie. Mai sunt de jucat încă 9 etape din sezonul regulat, apoi se va merge cu fazele de play-off, respectiv play-out.

Statisticienii de la Football Meets Data au analizat Liga 1 și, în viziunea lor, Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și „U” Cluj vor prinde play-off-ul.

Programul primei etape din 2026:

Vineri, 16 ianuarie

  • FC Argeș – FCSB (ora 20:00)

Sâmbătă, 17 ianuarie

  • Unirea Slobozia – UTA (13:30)
  • Farul – Hermannstadt (18:00)
  • Rapid – Metaloglobus (20:30)

Duminică, 18 ianuarie

  • Csikszereda – FC Botoșani (15:30)
  • CFR Cluj – Oțelul (17:45)
  • Dinamo – U Cluj (20:30)

Luni, 19 ianuarie

  • Petrolul – Universitatea Craiova (20:00)

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Singura echipă din fotbalul românesc unde ar ANTRENA Victor Pițurcă: „M-ar tenta, dar ține de multe lucruri”

Victor Pițurcă, replică DURĂ pentru Mihai Rotaru: „Dacă mă schimba trebuia să îmi dea banii”. Ce-i reproșa patronul echipei din Bănie

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
15 lucruri mai puțin știute despre Chris Rea
EXCLUSIV Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
14:00
Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
FLASH NEWS Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari
13:55
Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari
GALERIE FOTO Kim Jong Un anunță continuarea creşterii şi modernizării producţiei de rachete în 2026
13:23
Kim Jong Un anunță continuarea creşterii şi modernizării producţiei de rachete în 2026
FLASH NEWS Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
13:22
Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
FLASH NEWS Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
13:19
Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
ECONOMIE Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash
13:06
Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash

Cele mai noi