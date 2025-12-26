Pițurcă a numit favoritele la câștigarea campionatului. „Aici se va da bătălia!”. Cu cine ține fostul selecționer în lupta pentru titlul din Liga 1

Fost selecționer al României, Victor Pițurcă (69 de ani) este unul dintre cei mai respectați antrenori din țară, iar experiența acumulată îl îndreptățește să vorbească despre bătălia pentru titlu. Sunt mai multe echipe care speră la cununii cu lauri, dar numai trei au șanse reale, crede tehnicianul.

Pițurcă a analizat lupta din Liga 1, acolo unde Rapid a fost detronată de Universitatea Craiova în ultima etapă din 2025.

Pițurcă: „Mi-aș dori să câștige”

„Știința” a terminat anul pe primul loc, cu 40 de puncte, fiind urmată în clasament de Rapid și FC Botoșani, 39, respectiv 38 de puncte.

Dinamo a încheiat anul pe 4, cu 38 de puncte, dar Pițurcă nu o vede capabilă să lupte la campionat. În opinia sa, doar trei formații se vor bate pentru campionat: Universitatea Craiova, Rapid și FCSB.

Surprinzător, pe lista sa apare și echipa lui Gigi Becali, care momentan nu are asigurat locul în play-off, fiind pe 9 în clasament. Totuși, „Piți” crede că experiența ultimilor ani și valoarea lotului își vor spune cuvântul.

„FCSB, care are un lot foarte bun, cu experiență, are șanse să câștige campionatul, dacă, sigur, va intra în play-off. Mi-aș dori să câștige campionatul Universitatea Craiova, fiindcă suporterii merită acest lucru. Dacă anul ăsta nu se va întâmpla, va fi destul de dificil în anii viitori.

Aici se va da bătălia: Universitatea Craiova, FCSB și Rapid”, a spus Pițurcă.

Când se reia campionatul

Campionatul se va relua la mijlocul lunii ianuarie. Mai sunt de jucat încă 9 etape din sezonul regulat, apoi se va merge cu fazele de play-off, respectiv play-out.

Statisticienii de la Football Meets Data au analizat Liga 1 și, în viziunea lor, Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și „U” Cluj vor prinde play-off-ul.

Programul primei etape din 2026:

Vineri, 16 ianuarie

FC Argeș – FCSB (ora 20:00)

Sâmbătă, 17 ianuarie

Unirea Slobozia – UTA (13:30)

Farul – Hermannstadt (18:00)

Rapid – Metaloglobus (20:30)

Duminică, 18 ianuarie

Csikszereda – FC Botoșani (15:30)

CFR Cluj – Oțelul (17:45)

Dinamo – U Cluj (20:30)

Luni, 19 ianuarie

Petrolul – Universitatea Craiova (20:00)

