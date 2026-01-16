Stadionul de peste 83 de milioane de euro din România prinde contur. Inaugurarea, stabilită pentru 2026

Dâmbovița Arena, noul stadion construit la Târgoviște pentru echipa Chindia, se apropie de finalizare și urmează să fie inaugurat în toamna anului 2026. Proiectul, finanțat cu peste 83 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură sportivă realizate în ultimii ani în România, relatează ProSport.

Lucr ările au intrat în linie dreapt ă

Construcția noii arene a început în 2023, iar în ultima perioadă lucrările au avansat semnificativ. Spre finalul anului trecut a fost montat gazonul, iar ulterior au început lucrările la acoperiș, una dintre etapele finale ale proiectului.

Inițial, în spațiul public au existat estimări potrivit cărora stadionul ar putea fi gata în vara lui 2026, însă autoritățile județene au decis să nu grăbească recepția finală. Evenimentul oficial de inaugurare este programat pentru luna octombrie 2026, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița.

Valoarea totală a investiției se ridică la 83.600.000 de euro, ceea ce plasează Dâmbovița Arena în topul celor mai costisitoare stadioane construite în România, fără a atinge însă nivelul Arenei Naționale sau al Stadionului Steaua.

O arenă modernă pentru Chindia și pentru competiții majore

Noul stadion va avea o capacitate de 12.402 locuri și va include facilități moderne: piste de atletism, săli de antrenament și recuperare, vestiare, spații pentru control antidoping, zone dedicate presei și comentatorilor, precum și acces adaptat pentru persoanele cu dizabilități. Complexul va dispune și de un teren de antrenament și aproximativ 1.600 de locuri de parcare.

Suporterii din Târgoviște speră ca inaugurarea arenei să coincidă cu revenirea echipei Chindia în prima ligă. În prezent, formația se află în Liga 2, în apropierea locurilor de play-off, și păstrează șanse matematice atât la calificare, cât și la promovarea în Superliga României.

