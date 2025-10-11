Prima pagină » Sport » Turul ciclist al Italiei 2026 începe în Bulgaria! Ce nu știți despre Il Giro

Turul ciclist al Italiei 2026 începe în Bulgaria! Ce nu știți despre Il Giro

11 oct. 2025, 10:15, Sport
Turul ciclist al Italiei, care a plecat anul acesta din Albania, va începe în Bulgaria în 2026, o premieră în istoria sa, a anunțat vineri proprietarul și președintele RCS Sport, organizatorul Il Giro (9-31 mai 2026).

Il Giro va începe pentru a 16-a oară în istoria sa din străinătate, o mișcare care se accelerează din 2010, cu plecări din Olanda (2010, 2016), Danemarca (2012), Regatul Unit (2014), Israel (2018), Ungaria (2022) și Albania (2025), pentru trei etape.

„Noi am plecat din Albania în luna mai, iar anul viitor va fi din Bulgaria”, a declarat Urbano Cairo pe marginea Festivalului Sportului organizat de La Gazzetta dello Sport, deținută de grupul RCS, fără a oferi alte detalii.

„Aceste starturi din străinătate au un impact pozitiv, atât în țările din care se pleacă, cât și pentru italienii care descoperă noi teritorii. Noi stimulăm exporturile italiene, Giro este un ambasador al sportului în lume”, a spus el.

Alături de Turul Franței (Tour de France) și Turul Spaniei (Vuelta a España), Giro d’Italia face parte din cele trei Mari Tururi ale ciclismului mondial.

Principalele caracteristici ale Turului Italiei

  • Este o cursă pe etape, adică se desfășoară pe parcursul mai multor zile (de obicei 3 săptămâni, în luna mai).
  • Participă cei mai buni cicliști din lume, reprezentând echipe profesioniste internaționale.
  • Traseul se schimbă în fiecare an, dar trece prin multe regiuni ale Italiei (uneori și prin țări vecine), incluzând etape de munte, contratimp și sprint.
  • Clasamentul general se face după timpul total cumulat al fiecărui ciclist. Cel mai rapid la finalul tuturor etapelor câștigă Turul.
  • Tricoul roz („maglia rosa”) este purtat de liderul clasamentului general – simbolul victoriei în Giro d’Italia.

Tadej Pogacar, care a câştigat în 2025 pentru a patra oară Turul Franţei, nu a participat la Turul Spaniei.

