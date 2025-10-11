Naționala de rugby a României va disputa trei meciuri test World Rugby în luna noiembrie, cu Canada, SUA și Uruguay, toate trei echipele fiind calificate la Cupa Mondială de Rugby din Australia din 2027.

Partidele vor avea loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:00. Biletele pentru aceste partide se vor pune în vânzare zilele următoare, pe bilete.ro.

Trei meciuri grele pentru naționala de rugby! Toate se dispută pe stadionul Arcul de Triumf în luna noiembrie

Stejarii vor deschide seria meciurilor test World Rugby cu întâlnirea cu reprezentativa Canadei, pe 8 noiembrie, după care va urma, pe 15 noiembrie, partida cu Statele Unite ale Americii și pe 22 noiembrie, cea cu Uruguay.

Cu două dintre aceste reprezentative Stejarii s-au întâlnit și în toamna anului trecut, atunci obținând o victorie în fața frunzei de arțar, 18-13, și pierzând la limită cu Uruguay, 23-21.

Meciurile României în luna noiembrie, Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf:

8 noiembrie – România vs Canada , ora 17:00

, ora 17:00 15 noiembrie – România vs SUA , ora 17:00

, ora 17:00 22 noiembrie – România vs Uruguay, ora 17:00

“Este o toamnă plină de rugby, care începe cu meciurile Lupilor în Super Cup și continuă cu partidele echipei naționale. Așa cum ne-am obișnuit suporterii, luna noiembrie înseamnă întâlnirea cu Stejarii, în casa rugby-ului, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf.

Ce spune Alin Petrache

Ne așteaptă trei meciuri dificile, toți adversarii noștri sunt calificați, la fel ca noi, la Cupa Mondială de Rugby, și pentru toți este o oportunitate de a pregăti competiția din Australia. Sunt partide importante și ne dorim ca suporterii să vină în număr cât mai mare la stadion, Stejarii au nevoie de susținerea fanilor.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat financiar pentru a organiza aceste meciuri, fără implicarea și sprijinul lor, partidele din noiembrie nu ar fi fost posibile, în special Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Kaufland România”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Naționala de rugby a României (locul 21 mondial) debutează în această toamnă într-un meci cu echipa Canadei, locul 24 mondial. Cele două reprezentative s-au întâlnit și anul trecut, la București, Stejarii impunându-se atunci cu 35-27, câștigând și Cupa Cernavodă.

Trofeul, pus în premieră în joc între cele două națiuni, poartă numele localității Cernavodă din județul Constanța, acolo unde se află Centrala Nucleară realizată de România în colaborare cu Canada. La fel ca Stejarii, Arțarii sunt și ei calificați la Cupa Mondială de Rugby din Australia 2027.

În cel de-al doilea meci test al acestei toamne, România va întâlni Statele Unite ale Americii, cel mai bine clasat adversar în topul mondial dintre cei cu care joacă în luna noiembrie, locul 15. Ultima partidă dintre cele două reprezentative a avut loc în vara anului trecut, la Chicago, când Stejarii obțineau prima victorie pe pământ american, 22-20, cucerind după șase ani și Cupa Pershing.

Meciul cu Uruguay, deja un meci anual între cele două naționale

Echipele își dispută și acest trofeu, pus în joc de Federația Română de Rugby începând cu 2014, în amintirea partidei disputate la Olimpiada Militară, “Jocurile InterAliate”, organizată în 1919 de comandantul șef al Forței Expediționare Americane, Generalul John Joseph Pershing, pentru a marca sfârșitul Primului Război Mondial.

Ultimul meci test al lunii noiembrie aduce Stejarilor un adversar devenit deja tradițional în ultimii ani, Uruguay, locul 19 mondial. Cele două echipe s-au întâlnit de 15 ori până acum, România impunându-se în nouă dintre acestea, una terminându-se la egalitate, cinci dintre care ultimele patru partide fiind câștigate de Los Terros.

Ultima întâlnire a avut loc chiar în urmă cu trei luni, la Montevideo, în cadrul Turneului de vară, când gazdele s-au impus în mod categoric.