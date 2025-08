Ioan Ovidiu Sabău a spus că echipa sa a fost inferioară adversarei. U Cluj a fost eliminată din Conference League de FC Ararat-Armenia, care s-a impus cu 2-1 în manșa secundă a turului al doilea preliminar.

U Cluj a deschis scorul prin Jovo Lukic (13), dar oaspeții au egalat prin Kamo Hovhanisian (53), iar Paul Ayongo (116) a adus victoria în prelungiri.

Ararat-Armenia va juca mai departe cu Sparta Praga. U Cluj revenise într-o cupă europeană după o pauză de 53 de ani.

U Cluj, eliminată din Conference League. „Nu trebuie să ne mințim, trebuie să vedem realitatea”

„Ca atitudine, tot respectul, i-am și felicitat pe jucătorii mei. Au fost câteva momente și în prima repriză când puteam să facem 2-0, după care am avut și în a doua repriză două sau trei situații, dar nu am reușit însă să înscriem. Trebuie să și recunoaștem… Mi-aș fi dorit o calificare, dar e greu când ai un adversar cu jucători cu valoare mai mare, trebuie să accepți. Trebuie să accepți atunci când adversarul te domină, cu mai multe personalitate, cu atacanți care pleacă foarte bine pe spații. E o echipă foarte dinamică. Dar în același timp nu pot să nu văd și voința jucătorilor mei. Dar atât am putut din păcate. Cu toată improvizațiile pe care le-am făcut, când vezi că jucătorii se luptă, trebuie să scoți asta în evidență”, a anunțat Ioan Sabău.