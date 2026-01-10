Adrian Șut a fost transferat de FCSB la Al Ain a anunțat echipa roș-albastră pe pagina de Facebook.

Mijlocașul român va juca la liderul din Emiratele Arabe Unite, echipă unde a evoluat și Mirel Rădoi între 2011 și 2014, cu tricoul cu numărul 89.

Al Ain a fost antrenată și de nume mari din România, ca Ilie Balaci, Anghel Iordănescu sau Cosmin Olăroiu.

Adrian Șut, oficial la Al Ain

Șut a mai jucat la ASA Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu și Academica Clinceni.

Transferul de la FCSB la Ali Ain s-a făcut pentru 1.5 milioane de euro, după cum a spus Gigi Becali.

„FCSB anunță transferul lui Adrian Șut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite. În cei peste cinci ani în care a activat pentru clubul nostru, Adrian a fost unul dintre jucătorii de bază și a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri, precum și a două Supercupe ale României, pe lângă evoluțiile solide din cupele europene. Clubul nostru îi mulțumește pentru implicare și îi urează mult succes alături de noua sa echipă” arată FCSB.

„Echipa se va descurca fără Șut. O să vă spun așa. Scoatem U21 din discuție și avem, în 4-2-3-1, cei doi mijlocași centrali, apoi numărăm pe cei din spatele vârfului, fără jucătorul U21. Chiricheș, Lixandru, Baba, Tănase, Cisotti, Olaru, Miculescu, vreți să continui? Că deja sunt șapte. Politic, Thiam, Octavian Popescu. Sunt zece. Credeți că asta e problema noastră acum, că a plecat Adrian Șut? Avem soluții” spune Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB