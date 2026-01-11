Prima pagină » Sport » A plecat de la FCSB și are o ofertă avantajoasă din Superliga. „Îi dau 10.000 pe lună”

11 ian. 2026, 13:49, Sport
Malcom Edjouma a plecat de la FCSB și e liber de contract, iar mijlocașul ar putea juca la o altă echipă din Superliga.

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre revenirea lui Edjouma la echipă. Omul de afaceri care conduce echipa moldavă, una dintre fruntașe în clasament, a spus că-i dă 10.000 de euro salariu lunar, peste media din lotul lui Leo Grozavu.

Mijlocașul central a mai jucat la FC Botoșani din februarie 2021 până în februarie 2022. El a fost cedat la FCSB pentru 330.000 de euro.

„Mi-a trecut prin minte să-l repatriez pe Edjouma. Am vorbit cu Leo și cu băieții de la scouting, dar nu știu dacă vrea el să vină. Cred că nu ar pierde nimic dacă ar veni la mine. La FC Botoșani poate avea 10.000 de euro pe lună. Când a plecat avea 3.000 de euro. De pe gard l-am luat. A jucat bine la noi, că altfel îl dădeam afară. Noi i-am dat nume și apoi l-a luat FCSB”, a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport.

Edjouma a jucat 123 de meciuri la FCSB, are 18 goluri și opt pase decisive.

„I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii. Contractul care se termina pe 30 decembrie s-ar fi terminat pe 30 iunie. Și după nu a mai semnat. Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract. Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber” declara Mihai Stoica, președinte al celor de la FCSB.

