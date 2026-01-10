Anunț înainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

Cu mai puțin de o lună înainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, Eurosport dezvăluie echipa de experți și comentatori care vor însoți fanii din România pe parcursul fiecărei competiții olimpice.

De asemenea, noi producții documentare originale vor aduce în prim-plan povești impresionante din lumea sporturilor de iarnă.

Mutare importantă făcută înainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

Printre cei care vor ține fanii la curent legat de marele eveniment sportiv sunt și:

Tina Maze – cea mai titrată schioare din istoria Sloveniei, cu două medalii olimpice de aur

Francesca Marsaglia – fostă schioare de Cupă Mondială de schi alpin

Viktoria Rebensburg – campioană olimpică la schi alpin în 2010, triplă campioană mondială la slalom uriaș

Kevin Rolland – campion mondial și medaliat olimpic la schi acrobatic

Martin Schmitt – dublu campion mondial și campion olimpic la sărituri cu schiurile

Echipa de experți este formată din 107 foști sportivi cu un total de peste 218 participări la Jocurile Olimpice de Iarnă, adunând peste 109 medalii, dintre care 41 de aur.

„Pentru a povesti în mod autentic întâmplările de la Jocurile Olimpice, am apelat la experiența unora dintre cei mai mari sportivi care au practicat vreodată sporturi pe zăpadă și gheață. Campionii din fiecare sport și vocile emblematice ale experților vor aduce fanilor o ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă cum nimeni altcineva nu o poate face. Vom transmite din inima Satului Olimpic, din studioul nostru de ultimă generație, precum și de la fiecare eveniment, pentru a fi mai aproape de sportivii care concurează și pentru a descoperi fiecare poveste” arată organizatorii.

Transmisiunea Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 începe la data de 4 februarie, înaintea Ceremoniei de Deschidere din 6 februarie de pe emblematicul stadion San Siro, și se încheie pe 22 februarie. Fanii din România vor avea acces complet la fiecare probă, fiecare sportiv și fiecare moment olimpic.