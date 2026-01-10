CFR Cluj și fundașul Kurt Zouma s-au despărțit. Francezul de 31 de ani a jucat doar trei meciuri în acest campionat.

El este al cincilea jucător care pleacă de la CFR în această iarnă, după Lindon Emerllahu (Polisia Jitomir/Ucraina), Louis Munteanu (DC United/SUA), Marcus Coco și Ciprian Deac (contracte reziliate).

În schimb, ardelenii l-au adus pe atacantul suedez Alibek Aliev (Oesters IF).

Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj. Era cel mai bine plătit jucător din Superliga

„Mulțumim, Kurt Zouma! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Kurt Zouma au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Pe această cale, îi urăm mult succes în carieră și îi mulțumim pentru efortul depus la echipa noastră” scriu cei de la CFR Cluj.

Kurt Zouma venea la CFR Cluj în septembrie ca jucător liber de contract și cu un palmares important, câștigând la Chelsea o Ligă a Campionilor și două titluri în Premier League. Ardelenii scriau înaintea semnării cu Zouma: „Luați o pauză. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului”.

Iar când s-a oficializat mutarea se anunța: „CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi (n.r. miercuri, 3 septembrie), Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre. Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel”.

Zouma avea contract cu CFR Cluj până în iunie 2027. Câștiga 50.000 de euro pe lună, fiind cel mai bine plătit jucător din Superliga, iar acum, potrivit Fanatik, a primit și un salariu compensatoriu și pleacă de la CFR Cluj cu 250.000 de euro în cont.