A jucat la FCSB și acum anunță! „Toată lumea vede mutarea ca pe un pas înapoi”

Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB la U Cluj, iar fotbalistul cu rol ofensiv a vorbit despre transfer.

În februarie 2025, el a venit la FCSB de la Poli Iași, dar la bucureșteni a jucat doar în 15 meciuri, având 673 de minute pe teren și un gol.

În vara trecută a fost cedat de FCSB la Universitatea Cluj, dar în acest sezon s-a accidentat și la echipa din Ardeal a jucat doar în opt meciuri.

Nu regretă că a plecat de la FCSB

Acum, a înscris în amicalul cu Fatih Karagumruk din cantonamentul din Antalya.

U Cluj va juca primul meci oficial din 2026 cu Dinamo, la 18 ianuarie, în etapa 22 a Superligii. Ardelenii sunt pe locul șapte în clasament, 33 de puncte.

„Toată lumea vede mutarea ca pe un pas înapoi. Eu am fost întrebat și fără acordul meu nu se făcea acest transfer. Eu am acceptat să vin aici (n.r. la U Cluj) defitiniv. Dacă rămâneam acolo (n.r. la FCSB), știm că sunt trei-patru jucători pe post, e concurență, și cu siguranță nu prindeam minutele de aici.

Sigur, am fost accidentat, dar mi-am revenit și va fi bine. Vrem să ne calificăm în ply-off și mai apoi să prindem un loc de Europa. Iar pe plan personal, îmi doresc să mă reimpun în primul 11, după accidentarea grea și să dau goluri și assisturi”, a declarat Andrei Gheorghiță, la Digi Sport.

„Îmi doresc un loc în play-off”

Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a declarat pentru siteul oficial al clubului: „Sunt 4-5 echipe, va fi greu, foarte greu. E un lucru bun acesta, că se joacă, sunt multe meciuri directe, urmează nouă meciuri, nouă finale. Nu e un obiectiv trasat de conducători pentru mine, dar este un obiectiv în inima noastră. Ne gândim să ajungem în play-off. Avem șansa de a lupta în aceste nouă finale. Când am venit, aveam puține puncte. Nu era ușor pentru noi, dar după aceste rezultate cred că avem șanse de a merge în play-off, așa că o să luptăm alături de celelalte echipe, sunt șanse egale. Sunt mulțumit de ceea ce am făcut în cele două luni de când am venit, de acest grup, de jucători, nu am nevoie de cine știe ce. În 2026 îmi doresc un loc în play-off, să fac ceva bun pentru U Cluj, să construiesc o echipă mai bună. Sunt mulțumit de ceea ce am găsit la echipă, în 2026 avem un an întreg, sper să fac o echipă foarte foarte bună, care să se întoarcă în cupele europene”.