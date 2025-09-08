Bolojan anunță că va crește vârsta de pensionare. Sunt vizați și „SPECIALII”

„Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a spus șeful Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a declarat la TVR 1, că în România este necesară mărirea vârsta de pensionare, inclusiv în cazul categoriilor incluse la pensiile speciale.

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce este necesară măsura.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50- 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan la TVR 1, citat de Mediafax.

De această măsură sunt vizați și cei cu pensii speciale.