Bolojan anunță că va crește vârsta de pensionare. Sunt vizați și „SPECIALII”

„Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a spus șeful Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a declarat la TVR 1, că în România este necesară mărirea vârsta de pensionare, inclusiv în cazul categoriilor incluse la pensiile speciale.
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce este necesară măsura.
„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50- 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan la TVR 1, citat de Mediafax.
De această măsură sunt vizați și cei cu pensii speciale.
„Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv la pensiile speciale vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemul de pensii peste cinci ani, peste 10 ani. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a precizat Ilie Bolojan.