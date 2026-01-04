Căldura şi apa caldă din 4 sectoare ale Capitalei sunt afectate. S-a produs o nouă avarie la CET Sud – ELCEN

O nouă avarie la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață. Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă, anunţă Termoenergetica SA.

Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5. Ca soluție provizorie, s-a dispus arondarea a unei părţi a consumatorilor din Sectorul 4 la CET Progresul.

„În prezent, temperatura agentului termic pe turul primar este de aproximativ 87°C, față de comanda cerută de 95°C și presiuni scăzute. Totodată, la nivelul CET Sud debitul maxim livrat va fi de aproximativ 5.000 – 5.500 t/h, un debit insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcționare. Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este data de 7 ianuarie. Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate. Informații suplimentare la 031.9442 | 0800.820.002.”

