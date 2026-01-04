Prima pagină » Actualitate » Căldura şi apa caldă din 4 sectoare ale Capitalei sunt afectate. S-a produs o nouă avarie la CET Sud – ELCEN

Căldura şi apa caldă din 4 sectoare ale Capitalei sunt afectate. S-a produs o nouă avarie la CET Sud – ELCEN

Luiza Dobrescu
04 ian. 2026, 12:13, Actualitate
Căldura şi apa caldă din 4 sectoare ale Capitalei sunt afectate. S-a produs o nouă avarie la CET Sud - ELCEN

O nouă avarie la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață. Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă, anunţă Termoenergetica SA. 

Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5. Ca soluție provizorie, s-a dispus arondarea a unei părţi a consumatorilor din  Sectorul 4 la CET Progresul.

„În prezent, temperatura agentului termic pe turul primar este de aproximativ 87°C, față de comanda cerută de 95°C și presiuni scăzute. Totodată, la nivelul CET Sud debitul maxim livrat va fi de aproximativ 5.000 – 5.500 t/h, un debit insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcționare.

Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este data de 7 ianuarie.

Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate.

Informații suplimentare la 031.9442 | 0800.820.002.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției

Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură după o avarie la CET Sud. Ce sectoare sunt afectate

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă”
12:34
Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă”
Gândul de Vreme Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
12:14
Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
REACȚIE Andrei Caramitru comentează intervenția SUA în Venezuela: ”Tipul ăsta de mișcări politice susținute extern fix de inamicii țării ar trebui distruse din fașă”
11:56
Andrei Caramitru comentează intervenția SUA în Venezuela: ”Tipul ăsta de mișcări politice susținute extern fix de inamicii țării ar trebui distruse din fașă”
NEWS ALERT Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autoritățile elvețiene. Precizările MAE
11:46
Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autoritățile elvețiene. Precizările MAE
METEO „Iarna autentică”. Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
11:38
„Iarna autentică”. Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
SPORT „Nu aveam bani de haine”. Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1
11:29
„Nu aveam bani de haine”. Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan
Cancan.ro
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Strategia simplă și dovedită științific prin care poți să-ți atingi obiectivele
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
11:54
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
CONTROVERSĂ De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată
11:48
De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată
VIDEO Ion Cristoiu: Franța a salutat încălcarea dreptului internațional de către Donald Trump. România s-a grăbit s-o imite
11:41
Ion Cristoiu: Franța a salutat încălcarea dreptului internațional de către Donald Trump. România s-a grăbit s-o imite
ULTIMA ORĂ Ministrul Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa: „Peste 70% dintre medici au scutire de gardă”
11:26
Ministrul Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa: „Peste 70% dintre medici au scutire de gardă”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan petrece Boboteaza cu Emmanuel Macron. Preşedintele merge marţi la Paris
11:04
Nicuşor Dan petrece Boboteaza cu Emmanuel Macron. Preşedintele merge marţi la Paris
SPORT Ofertă de ultimă oră primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Miliardarii care-l voiau nu au știut că atacantul fusese vândut în SUA, la DC United
10:52
Ofertă de ultimă oră primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Miliardarii care-l voiau nu au știut că atacantul fusese vândut în SUA, la DC United

Cele mai noi