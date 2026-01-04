Prima pagină » Actualitate » Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă

Luiza Dobrescu
04 ian. 2026, 13:08, Actualitate
Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă

Echipele  Distribuţie Energie Electrică România  sunt mobilizate în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în județul Alba.Din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele zile (cod portocaliu de viscol și ninsori), au fost avariate instalatiile electrice din județul Alba, unde rafalele puternice de vânt și ninsorile abundente au provocat căderi de copaci și depuneri masive de zăpadă și gheață pe conductoarele electrice, transmit reprezentanţii DEER, duminică, la prânz. 

La ora 12.00, în rețeaua electrică din judetul Alba sunt 35 localități/comune afectate, 216 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 12.544 de utilizatori nealimentati: Sohodol, Vidra, Avram Iancu si Garda de Sus partiale, Bistra partial, Sălciua, Ocolis, Posaga, Lungesti (SRCluj), Cimpeni, Poiana Vadului, Albac, Horea, Arieşeni, Girda de Sus, Vinta, Lupsa parţial, Abrud parţial, Bucium, Mogoş, Intregalde, Ciuruleasa, Roşia Montană, Lopadea Nouă, Meteş, Alecuş, Vînt parţial, Bacaia.

„În vederea reluării alimentarii cu energie electrică, în condțiii de siguranță, în cel mai scurt timp posibil, a fost suplimentat numărul echipelor de intervenție din alte sucursale și, de asemenea, a fost organizată o acțiune amplă de transfer, în județul Alba, a grupurilor electrogene disponibile (generatoare), din toate sucursalele DEER.

Asigurăm toți consumatorii că intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autoritătilor locale ți judetene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate.

Recomandăm consumatorilor ca în cazul întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică, ce pot apărea din cauza defectării unor instalații/echipamente sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, să apeleze Serviciul Call Center Distribuție, la numerele: prefix județ+929 sau TELVERDE, disponibile non-stop:

  • zona TRANSILVANIA NORD (județele CJ, BN, SJ, BH, SM, MM)- 0800.400.929
  • zona TRANSILVANIA SUD (județele AB, SB, MS, HR, BV, CV)- 0800.500.929
  • zona MUNTENIA NORD (județele PH, DB, BZ, BR, GL, VN) – 0800.500.205

Dorim să precizăm că, având în vedere numărul crescut al apelurilor, din cauza prezentei situații, timpul de așteptare pentru preluarea apelurilor in serviciul call center este mai mare, liniile fiind ocupate.

În acest sens, recomandăm utilizatorilor canalele alternative puse la dispoziția utilizatorilor, fără timp de așteptare:

Cele mai noi