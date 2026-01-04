Prima pagină » Actualitate » Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese

Oana Zvobodă
04 ian. 2026, 13:56, Actualitate
Fostul premier Adrian Năstase a vorbit despre capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA într-o postare amplă pe blogul său. „Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii” când, în realitate, este vorba doar de interese”, afirmă Adrian Năstase.

Adrian Năstase este de părere că americanii au folosit, în Venezuela, o „intervenție chirurgicală”.

„În contextul intervenției din Venezuela, liderii americani nu mai invocă regulile dreptului internațional, ci se referă la o ordine internațională “bazată pe reguli”. Sper însă că ați înteles, nu este vorba de regulile generale ale dreptului international, acceptate de întreaga comunitate internațională, ci despre regulile pe care le impun marile puteri, împreună sau separat, în sferele de influență arondate.

Spre deosebire de rusi în Ucraina, care se chinuie de patru ani să chimbe regimul de la Kiev pentru a-și îdeplini obiectivele, americanii, în Venezuela, au folosit o intervenție “chirurgicală” (doar primul val), o metodă mai simplă, mai rapidă dar și mai ieftină pentru realizarea obiectivelor lor – prin răpirea președintelui. Probabil că rușii regretă că nu s-au gândit și ei la folosirea acestei metode pentru schimbarea regimului politic de la Kiev.

În definitiv, și capturarea lui Maduro de către americani a fost tot o “operațiune militară specială”, deși unii s-ar putea încăpățâna să considere că ar fi fost un act de agresiune împotriva unei țări suverane. Sau poate că a fost vorba, si în acest caz, de o “intervenție de tip umanitar”, pe modelul promovat, în anii ’90, de Bernard Kuchner, în cazul acesta pentru a asigura libertatea poporului venezuelean de a deznaționaliza industria petrolului. În plus, e clar, după 20 de ani, resursele de petrol din Irak s-au mai epuizat, la fel cele din unele țări arabe, asa încât firmele americane au nevoie și ele de un nou spațiu de activitate. De aici și anunțul făcut de președintele Trump, în sensul că Venezuela “rămâne sub controlul nostru”, a scris fostul premier pe blog.

Modelul răpirii unor lideri politici este mai simplu pentru schimbarea regimului politic

„Poate că modelul răpirii unor lideri politici este mai simplu pentru schimbarea regimului politic în vederea obținerii unor avantaje economice și strategice decât sprijinirea financiară și prin servicii de informații a unor formule secesioniste sub formula autodeterminării, precum în cazul Kosovo, Osetia, Abhazia sau, mai recent, Yemen.

Mi se pare interesant faptul că, după încheierea Războiului rece, o formulă privilegiată era aceea de a determina, cu presiune externă, condamnarea în propria lor țară a liderilor incomozi. Formula în cazul Maduro este mai “curajoasă” – ei sunt capturați și duși în Statele Unite unde vor fi judecați și vor simți “mânia justiției americane”, pornind desigur de la prezumția de nevinovăție”, scrie Adrian Năstase.

Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”când, în realitate, este vorba doar de interese

Adrian Năstase susține că România trebuie să aibă propriile sale interese, definite mai clar.

„Apelul meu este să nu mai fim naivi si să nu mai credem în himere de genul “vin americanii” sau “vin occidentalii”. Cel mai important este sa hotărâm că “vin românii”, în sensul în care să acceptăm că România împărtășește interese generale cu membrii alianțelor din care face parte dar are, în mod peren, dreptul la propriile sale interese. Să le definim mai clar, să le urmărim cu consecvența și să sprijinim apariția unei noi generații de lideri politici capabili să înțeleagă lucrurile astea”, a completat fostul premier.

Maduro în arest la New York, Trump „conduce” Venezuela. Hegseth: „Este exact opusul invaziei din Irak”. Ce țări cer eliberarea „imediată“ a liderului

De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată

