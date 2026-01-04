EXCLUSIV | Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare

Gândul vă prezintă o analiză exclusivă realizată de astrologul Alexandra Coman (www.alexandracoman.ro).

În acest articol voi face referire la evenimente sociale, accidente, explozii și incendii petrecute la nivel colectiv. Te invit însă să transpui aceste informații în propria ta viață într-un mod simbolic și personal. Asta nu înseamnă că ele se manifestă identic sau prin evenimente fizice similare.

În plan individual, aceste dinamici pot lua forma unor rupturi emoționale, reacții intense, schimbări bruște de direcție, decizii radicale sau transformări interioare profunde.

Limbajul este diferit, dar mecanismul este același: ceea ce se produce la nivel macro se reflectă, adaptat, la nivel micro. Din acest motiv îți recomand, ție, cititor, să îți oferi ocazia să parcurgi articolul pentru TINE.

Trăim o perioadă în care tot mai mulți oameni au aceeași senzație: ceva s-a schimbat. Nu doar în viața personală, ci în structura lumii. Siguranța care până nu demult părea garantată începe să dispară. Evenimentele șocante nu mai sunt excepții, ci se succed cu o frecvență care ridică întrebări serioase. Incendii, explozii, prăbușiri, anchete pentru neglijență, reacții întârziate ale autorităților. Pierderea gravă a încrederii omului obișnuit în capacitatea autorităților de a trasa o direcție coerentă sau de a oferi stabilitate. Toate par legate între ele, chiar dacă se petrec în locuri diferite și sub forme diferite.

Din perspectiva astrologică, aceste evenimente nu pot fi separate de tranziția majoră prin care omenirea trece: închiderea vibrației de Pământ și Apă și intrarea progresivă într-o vibrație dominată de Foc și Aer. Această schimbare nu este simbolică sau poetică. Este concretă, dureroasă pe alocuri, și vine cu un preț de adaptare.

Sfârșitul Pământului și Apei: iluzia controlului

Pământul și Apa sunt elementele stabilitățîi. Ele susțin ideea de structură, ordine, continuitate, protecție instituțională. În această vibrație, oamenii au fost învățați să creadă că sistemele funcționează, că autoritățile veghează, că regulile sunt suficiente pentru a preveni dezastrul. Chiar dacă existau disfuncții, ele erau acoperite de impresia de control.

Odată cu ieșirea din această vibrație, realitatea începe să arate altfel. Regulile vechi nu mai protejează. Procedurile nu mai țin pasul cu realitatea. Iar încrederea oarbă în structuri începe să se erodeze. Nu pentru că oamenii trăiesc în teoria conspirației, ci pentru că experiență directă îi obligă să vadă fisurile.

Foc și Aer: viteză, risc, neprevăzut

Focul și Aerul aduc altă dinamică. Focul înseamnă acțiune rapidă, presiune, intensitate, explozie. Aerul înseamnă circulație, informație, comunicare, dar și haos informațional. În această combinație, lucrurile se întâmplă repede, uneori prea repede pentru a mai putea fi gestionate prin metodele vechi.

Intrarea în această vibrație nu este lînă. Este o perioadă de tranziție în care oamenii, instituțiile și societatea în ansamblu învață din mers. Greșelile ies la suprafață. Neglijența nu mai poate fi ascunsă. Iar consecințele sunt vizibile.

2025 – anul semnalelor clare

Primele semnale serioase au apărut deja în 2025. Nu ca evenimente izolate, ci ca parte a unui tipar care începe să se contureze.

Pe 13 august, în Letea Veche, județul Bacău, patru persoane au fost rănite în urmă exploziei unei butelii, urmată de incendiu. Un eveniment care, la prima vedere, putea fi catalogat drept un accident domestic. Dar care, privit în context, vorbește despre infrastructură veche, lipsa de prevenție și vulnerabilitate crescută.

Pe 17 octombrie, o altă tragedie s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din București. În urmă unei deflagrații puternice, etajele 5 și 6 s-au prăbușit. Ancheta ulterioară a scos la iveală nereguli grave, iar autoritățile au deschis dosare pentru neglijență.

Pe 17 octombrie a fost deschis dosar penal cu privire la explozia devastatoare din blocul cu 8 etaje. Dosarul, înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a fost preluat la acea dată de procurorii de la Curtea de Apel București. Anchetatorii desfășoară investigații in rem pentru distrugere din culpă.

A fost unul dintre acele momente în care încrederea oamenilor în capacitatea instituțiilor de a preveni dezastrul a fost serios zdruncinată.

Pe 24 noiembrie, un alt incendiu, urmat de explozie, a avut loc în Brăila.

Apartamente distruse, locuințe afectate, spații comerciale compromise, autoturisme avariate. Din nou, același tipar: foc, explozie, pagube extinse, întrebări fără răspunsuri imediate.

Aceste evenimente nu sunt legate printr-o cauză tehnică unică, ci printr-un fundal comun: o lume care funcționează pe structuri vechi, într-o vibrație care nu le mai susține.

Comunicarea defectuoasă și Neptun în Pești

Astrologic, această perioadă este marcată de o tensiune clară între zona comunicării și Neptun în Pești. Neptun este planeta confuziei, a iluziei, a lucrurilor neclare. Când el tensionează zona informației, apar mesaje incomplete, contradictorii, întârzieri, lipsa de transparență.

Oamenii simt că nu li se spune tot. Că informațiile sunt filtrate. Că reacțiile sunt întârziate.

Aceasta nu este doar o problemă de comunicare, ci una de încredere. Iar încrederea, odată pierdută, este foarte greu de recâștigat. Ai grijă în viața personală, indiferent de zodia din care faci parte la astfel de mesaje trunchiate, incomplete sau voit false.

Crans-Montana: căderea unui simbol

În acest context vine incendiul din Crans-Montana, din Elveția. O țară percepută drept sigură, organizată, predictibilă. Un loc unde oamenii nu se așteaptă la astfel de tragedii. Și tocmai de aceea impactul psihologic este atât de mare.

Când un astfel de eveniment se produce într-un spațiu simbol al siguranței, mesajul este clar: nimeni nu este complet protejat de această tranziție. Factorul surpriză este esențial. Dezorganizarea apărută, șocul colectiv, reacția emoțională puternică arată că vechile repere nu mai funcționează.

Ascendentul în Balanță din momentul producerii tragediei vorbește despre o aparență de echilibru, despre ideea că lucrurile sunt sub control. În realitate, conjuncția dintre Soare, Venus și Marte în Capricorn pune o presiune uriașă pe structuri rigide. Capricornul simbolizează sistemele, autoritățile, regulile. Când aceste energii sunt activate simultan, orice fisură devine vizibilă.

Opoziția cu Jupiter retrograd în Rac, planetă care simbolizează protecția, siguranța și expansiunea, arată exact această ruptură: sistemele mari nu mai reușesc să protejeze individul. Jupiter retrograd cere revizuire, introspecție, corecții. Dar până când aceste corecții sunt făcute, prețul este plătit de oameni.

Pierderea încrederii și mutarea responsabilității

Poate cel mai important efect al acestei perioade este schimbarea de percepție colectivă. Oamenii devin mai vigilenți. Mai atenți. Mai puțin dispuși să lase totul în grija altora. Nu din rebeliune, ci din instinct de supraviețuire.

În vibrația Pământ–Apă, responsabilitatea era delegată. În vibrația Foc–Aer, responsabilitatea se mută pe individ. Fiecare este nevoit să fie mai conștient, mai informat, mai implicat. Este o schimbare dificilă, dar necesară.

Nu este frică, este adaptare

Această tranziție nu cere panică. Nu cere frică. Cere conștientizare. Cere capacitatea de a vedea realitatea așa cum este, nu așa cum ne-am dori să fie. Evenimentele recente nu sunt menite să sperie, ci să trezească.

Cine înțelege schimbarea se poate adapta. Cine o ignoră riscă să plătească prețul prin șocuri repetate. Lumea nu devine mai periculoasă pentru că „se întâmplă ceva rău”, ci pentru că regulile jocului s-au schimbat, iar mulți încă joacă după reguli vechi.

Incendiile, exploziile și tragediile nu sunt semne ale unui haos fără sens. Sunt simptome ale unei lumi care se reorganizează. Iar reorganizarea, oricât de necesară, este rareori confortabilă.

Date despre autor

Sunt Alexandra Coman, astrolog profesionist cu peste 25 de ani de experiență și Doctor Magna în Scrieri Secrete Europene. De-a lungul timpului, am fost membră activă în peste 23 de organizații astrologice din întreaga lume și am ales să-mi dedic întreaga viață misiunii de a traduce limbajul astrelor într-un ghid clar pentru cei care caută direcție, încredere și sens.

Nu cred în astrologia fatalistă. Cred în liberul arbitru și în puterea de a transforma orice tranzit într-o oportunitate. Pe toate platformele mele – fie că vorbim de YouTube, Instagram, TikTok sau Telegram – îți ofer astrologie explicată clar, fără jargon complicat, dar cu profunzimea care te trezește.