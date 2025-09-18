Bolojan se scuză și se „acuză” cu ABSENȚA de la întâlnirea cu primarii, convocată chiar de el: Nu a fost niciodată un refuz

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Euronews, fiind întrebat despre absența de miercuri seara de la întâlnirea cu primarii, că s-a prelungit o altă întâlnire la Parlament, dar că în locul său au fost prezenți 2 vicepremieri.

„Sunt două probleme aici. Problema de fond și problema participării. În aceste 3 luni m-am văzut, cel puțin de 10 ori cu autoritățile locale și având si cei 20 de ani în spate în administrație, știu problemele. Nu a fost niciodată un refuz, ieri s-au suprapus două activități, s-a lungit o ședință la Parlament și nu am putut sa vin la întâlnirea cu primarii, dar când ai doi vicepremieri și ministrul de resort înseamnă că a fost o întâlnire cât se poate de bună”, a spus Bolojan.

Premierul a mai menționat că știe că nu este ușor pentru niciun primar să taie din cheltuieli.