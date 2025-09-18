Prima pagină » Știri » Bolojan se scuză și se „acuză” cu ABSENȚA de la întâlnirea cu primarii, convocată chiar de el: Nu a fost niciodată un refuz

Bolojan se scuză și se „acuză” cu ABSENȚA de la întâlnirea cu primarii, convocată chiar de el: Nu a fost niciodată un refuz

Cristina Corpaci
18 sept. 2025, 21:28, Știri
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Euronews, fiind întrebat despre absența de miercuri seara de la întâlnirea cu primarii, că s-a prelungit o altă întâlnire la Parlament, dar că în locul său au fost prezenți 2 vicepremieri.

„Sunt două probleme aici. Problema de fond și problema participării. În aceste 3 luni m-am văzut, cel puțin de 10 ori cu autoritățile locale și având si cei 20 de ani în spate în administrație, știu problemele. Nu a fost niciodată un refuz, ieri s-au suprapus două activități, s-a lungit o ședință la Parlament și nu am putut sa vin la întâlnirea cu primarii, dar când ai doi vicepremieri și ministrul de resort înseamnă că a fost o întâlnire cât se poate de bună”, a spus Bolojan.

Premierul a mai menționat că știe că nu este ușor pentru niciun primar să taie din cheltuieli.

„În ceea ce privește divergențele,  în general niciun primar, niciun președinte de Consiliu Județean nu este încântat când trebuie să facă o reducere de personal, dar în termeni reali, statul român a transferat sume mari către primării ca să poată funcționa. Dacă nu se transferă bani pentru primării, acestea nu pot funcționa. Ori noi nu mai avem acești bani și atunci și primăriile trebuie să participe la acest efort de reducere de cheltuieli”, a spus Bolojan.

