Prima pagină » Știri » Ciprian Ciucu: Următorul primar al Capitalei o să fie unul de sacrificiu

03 sept. 2025, 22:15, Știri
„Nu am decis dacă o să facem o alianță electorală. Partidul Național Liberal este în această coaliție, poate să decidă să meargă un candidat propriu, poate să se gândească, să meargă într-o alianță electorală pentru a-și crește șansele”, a spus Ciprian Ciucu, în direct la Digi 24. 

Actualul primar al sectorului 6 spune că în acest moment Capitala se confruntă cu o serie de provocări.

„Eu am o viziune despre București, dar acestă candidatură aș accepta-o din responsabilitate. Nu e o bucurie să fii primar la București. Societatea are mai puțină răbdare să se uite ce se întâmplă de 15 ani la primăria București”.

Ciucu mai spune că primăria are în continuare datorii neplătite.

„Uitați-vă datoria Temonergica către ELCEN. Este la fel de mare. A fost un moment în timp în care au fost tăiate niște datorii de către ministrul de finanțe Cîțu. Pe vrem acea vreme, în timpul guvernării Orban s-au mai făcut niște lucruri, dar o reformă realistă la nivelul Capitalei și vă zic adevărul și nu este împotriva lui Nicușor Dan, pentru că ceea ce spun este factual, corect și vreau ca să mă contrazică cineva”, mai spune Ciucu.

Primarul sectorului 6 mai spune că nici cu privire la organigramă lucrurile nu s-au schimbat.

„Organigrama de astăzi a Primăriei, care Capitalei, de exemplu, este foarte similară cu cea lăsată de către, dacă vreți, Sorin Oprescu sau chiar mai devreme, domnul Videanu, pentru că schimbările au fost marginale și au rămas acolo fel și fel de servicii, cu fel și fel de oameni la nivelul primăriei capitalei. Și încă o dată nu este o critică, vă zic, este actual, corect ceea ce vă zic și poate fi verificat de către oricine”, mai spune Ciucu.

