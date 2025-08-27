Ciprian Șerban anunță SANCȚIUNI la Metrorex: 49 de defecțiuni tehnice doar în luna iulie

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță că Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) a descoperit 49 de defecțiuni tehnice, și o serie de nereguli la Metrorex. În plus, ministrul mai atrage atenția că angajații care lucrează în birouri și au sporuri de muncă subterană le sugerează să-și mute activitatea la subteran, iar în birourile lor să-i mute pe angajații de la CNIR.

Ministrul anunță că ASFR a identificat mai multe deficiențe la Metrorex, inclusiv trenuri care circulă cu mai puțini însoțitori decât prevede contractul, personal neautorizat implicat în activități ce țin de siguranța circulației și abateri în procesul de instruire a angajaților. Doar în luna iulie au fost raportate 49 de defecțiuni tehnice.

În urma constatărilor, ASFR a aplicat sancțiuni și a impus măsuri clare, cu termene ferme de implementare.