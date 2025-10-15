Palatul Victoria va fi iluminat, în această seară, în culorile roz și bleu, acțiune prin care Guvernul se alătură și în 2025 campaniei de iluminat arhitectural desfășurată cu prilejul Zilei Părinților de îngeri. Această zi a fost instituită în semn de sprijin și solidaritate cu părinții ai căror copii au murit în lunile de sarcină, la naștere sau înainte de a împlini 18 ani.

Pe 15 octombrie 2024, sediul Guvernului a fost luminat pentru prima oară în culorile roz și bleu, în semn de solidaritate cu părinții cărora le-au murit copiii la naștere, în timpul sarcinii sau până la împlinirea vârstei de 18 ani. În fiecare an, data de 15 octombrie este dedicată Zilei Părinților de Îngeri, prin proiectul „Mame cu brațe goale”.

Sistemul de sănătate are o nevoie stringentă de reformă și responsabilizare

Dincolo de gestul creștinesc de comemorare a vieților nevinovate stinse mult prea devreme, această campanie de conștientizare la nivel societatal a suferinței familiilor care și-au pierdut copiii aduce în prim plan nu doar nevoia de prevenție și acces la servicii de sănătate de calitate. Tragedia recentă de la Iași, în care mai mulți copii și-au pierdut viața din cauza infecțiilor cu bacterii, confirmă însă, o dată în plus, nevoia stringentă de reformă și responsabilizare care, din păcate, încă se resimte în unele zone din sistemul de sănătate, transmite Guvernul.

Marcată în fiecare an pe 15 octombrie, Ziua Părinților de Îngeri a fost instituită 0ficial prin Legea 186/2024 în semn de sprijin pentru familiile afectate de pierderea copiilor. Conform acestei legi, membrii familiilor afectate pot beneficia de consiliere psihologică decontată de stat, pentru depășirea traumelor afective și psihologice.

Teme ca pierderea sarcinii sau a copilului rămân tabu

De menționat că proiectul se desfășoară și în alte orașe din țară. De exemplu, Timișoara marchează Ziua Părinților de Îngeri printr-o serie de evenimente culturale, sociale și educative dedicate părinților care au trecut prin pierderea unui copil. În orașul de pe Bega, proiectul „Mame cu brațele goale” aduce în atenția publicului teme sensibile, încă tabu, precum pierderea sarcinii sau a copilului, promovînd sprijinul emoțional și empatia în comunitate, notează Radioresita.

