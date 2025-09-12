Lista medicamentelor compensate se mărește. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Majoritatea sunt în zona de oncologie”

Lista medicamentelor compensate se mărește, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, la TVR Info.

Actul normativ a fost pus în transparență publică, anunță Ministerul Sănătății. Sunt așteptate schimbări, iar pe listă se află tratamente pentru mai multe afecțiuni severene. De asemenea, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a oferit mai multe detalii legate de mărirea listei cu medicamente compensate.

Precizările ministrului Sănătății

„Ieri, am pus în transparență decizională ordinul de ministru care face două lucruri. Pe de-o parte, simplifică procedurile pentru includerea anumitor biosimilare și molecule generice, medicamente generice în listă. Și, pe de altă parte, dă posibilitatea ca, sper eu, în două săptămâni de acum înainte, să include în lista de compensate 35 de molecule noi, 35 de molecule generice și biosimilare nou introduse în listă.

Practic, se crește accesul pacienților la tratamente care sunt decontetate, compensate. Acoperă toate zonele. Principalele sau majoritatea sunt în zona de oncologie, dar vorbim, aici, și de boli autoimune, boli rare, molecule pentru HIV, pentru copii, dedicate”, a precizat Alexandru Rogobete la TVR Info.

Ce conține lista medicamentelor compensate

În cursul zilei de miercuri, 10 septembrie 2025, ministrul Sănătății a explicat că „medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce soluții reale pentru pacienți diagnosticați cu boli grave”.

Cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni;

Amiloidoză ereditară;

Colită ulcerativă activă și boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenționale;

Astm bronșic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii;

Angioedem ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor);

Leucemie limfocitară cronică, la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie;

Mielom multiplu recidivat și refractar;

Infecția cu HIV-1 la copii.

Autorul recomandă:

CNAS anunță schimbări la nivelul de compensare al medicamentelor. Cât vor plăti pacienții în plus

Rogobete: NU susțin ca oamenii vulnerabili și pacienții cronici să plătească în plus pentru medicamente

Sursă foto: Envato / TVR Info

Sursă video: TVR Info