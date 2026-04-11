Condamnare definitivă pentru mărturie mincinoasă într-un amplu dosar de braconaj la Cluj. Martorul a încercat să acopere un inculpat acuzat că a împușcat 15 căpriori.

Un clujean care a încercat să ajute un inculpat dintr-un dosar de braconaj, pentru a scăpa de răspundere penală prin declarații false în instanță, a fost condamnat definitiv pentru mărturie mincinoasă, relatează monitoruldecluj.

Apelul a fost respins

Un bărbat din județul Cluj a fost condamnat definitiv pentru mărturie mincinoasă, după ce a făcut declarații false în instanță. Dosarul său penal care viza acuzații grave de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit deciziei definitive pronunțate în 9 aprilie 2026 de Curtea de Apel Cluj, instanța a respins ca nefondat apelul formulat de inculpatul Sorin Gabriel C. împotriva sentinței Judecătoriei Turda. Aceasta îl condamnase anterior la 6.000 de lei amendă penală pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă.

A mințit în instanță pentru a susține apărarea unui inculpat

De notat că dosarul are legătură cu o cauză penală separată. Mai precis, un bărbat, președinte al unei asociații de vânătoare, era acuzat că, deși nu mai avea drept de port-armă, a sustras o armă de vânătoare din fișetul asociației. Apoi a împușcat ilegal 15 exemplare de căprior, inclusiv o femelă aflată în perioada de prohibiție.

În timpul judecării dosarului, inculpatul principal și-a schimbat apărarea. A susținut că nu el ar fi împușcat animalele, ci alte persoane, într-o presupusă partidă de vânătoare legală. Pentru a-și susține versiunea, l-a propus ca martor pe Sorin Gabriel C.

Audiat în instanță pe 3 noiembrie 2021, acesta a declarat că l-ar fi transportat pe inculpat și pe alți doi bărbați la vânătoare.

Atât Judecătoria Turda, cât și Curtea de Apel Cluj au reținut că declarația martorului a fost contrazisă de restul probelor din dosar. Judecătorii au mai reținut că versiunea prezentată de Sorin Gabriel C. contrazicea inclusiv declarațiile inițiale ale inculpatului principal din dosar, expertizele medico-legale și traseologice, dar și alte probe administrate în cauză.

Amendă penală de 6.000 de lei, menținută definitiv

Prin sentința penală nr. 344/2025, Judecătoria Turda l-a condamnat pe Cristurean Sorin Gabriel la 200 de zile-amendă, în cuantum de 30 de lei pe zi, rezultând o amendă penală totală de 6.000 de lei. În plus, instanța l-a obligat la plata sumei de 1.509,90 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În apel, inculpatul a cerut achitarea, susținând că și-a menținut constant aceeași versiune și că instanța de fond a interpretat greșit probele, bazându-se pe declarațiile unor persoane interesate să nu se autoincrimineze. Totuși, Curtea de Apel Cluj a respins aceste argumente și a menținut condamnarea.

