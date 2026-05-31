Ce transmite României preşedintele Comisiei de Apărare din Senatul SUA: „Nu vom renunța la niciun centimetru pătrat din NATO”

Luiza Dobrescu
Președintele Comisiei de Apărare din Senatul American, James Risch, a reacționat cu un mesaj de susținere pentru România și  NATO.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, şi senatorul James Risch, care este şi președintele Comitetului pentru Relații Externe al Senatului, au avut o întrevedere în toamnă, la Washington.

Oficialul american „a reafirmat răspicat importanța responsabilității comune pentru spațiul aliat și i-am mulțumit pentru solidaritate”.

„Încălcarea nesăbuită a spațiului aerian românesc de către Rusia și ignorarea civililor sunt inacceptabile. SUA sunt alături de România și aliații noștri NATO împotriva acestui comportament provocator. Trebuie să ne consolidăm descurajarea și să clarificăm faptul că nu vom renunța la niciun centimetru pătrat din NATO”, scrie senatorul James Risch, pe X.

O delegaţie a Congresului american vine la MAE, în octombrie

Întâlnirea de la Washington din toamna trecută, s-a axat  pe colaborarea dintre țările noastre în domeniile apărării și economiei, iar senatorul este un partener de dialog constant al României și un bun cunoscător al regiunii și al parteneriatului strategic, mai transmite MAE.

„Nu alegem vremurile pe care le trăim, dar alegem cum le răspundem. Iar solidaritatea este cheie pentru pace și baza prosperității.

Vom construi în continuare la asta.

În octombrie vom găzdui la Ministerul Afacerilor Externe o delegație de membri ai echipelor din Congres, cu o componentă axată pe apărare, prin programul MECEA pe care l-am semnat luna trecută cu departamentul de stat, pentru prima dată pentru România din 1961, de când există programul în SUA.”

