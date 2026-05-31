Trump, interviu-eveniment cu nora sa. Președintele susține că a obținut garanții din partea Iranului că nu va dezvolta arme nucleare

Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat nurorii sale, Lara Trump, și difuzat, sâmbătă seara, la Fox News, că a obținut garanții din partea Iranului că acesta nu va dezvolta sau achiziționa arme nucleare.

Sâmbătă, publicațiile The New York Times și Axios au relatat că Trump a trimis Iranului o propunere de pace mai fermă, cu condiții „mai dure”, deși nu a fost clar de la început ce anume presupuneau acestea.

Trump a declarat că printre prioritățile sale pentru orice acord se numără împiedicarea Iranului să dezvolte arme nucleare și redeschiderea strâmtorii Ormuz, care este blocată de pe 28 februarie.

„Singura garanție de care am nevoie este că nu vor exista arme nucleare. Au fost de acord cu asta, și a fost foarte interesant”, i-a spus el Larei Trump (soția lui Eric Trump n.r.), într-un interviu difuzat sâmbătă seara în cadrul emisiunii sale de la Fox News.

Iranul a declarat că solicită deblocarea unor active înghețate în valoare de 12 miliarde de dolari înainte de a trece la discuții de fond pe teme precum programul său nuclear și a calificat drept „nefondate” comentariile anterioare ale lui Trump potrivit cărora uraniul său îmbogățit – un precursor al armelor nucleare – urma să fie distrus, potrivit presei iraniene.

Teheranul a insistat, de asemenea, că Libanul trebuie să fie inclus în orice acord de încetare a războiului, în ciuda luptelor care continuă, în timp ce Beirutul acuză Israelul de o „politică a pământului pârjolit”, pe măsură ce forțele sale avansează și lansează noi atacuri aeriene care, potrivit acestuia, vizează gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

După ce Trump și oficialii americani au declarat anterior că se aflau pe punctul de a ajunge la un acord, președintele a adoptat un ton mai puțin urgent și a sugerat posibilitatea unei noi acțiuni militare în cadrul interviului acordat postului Fox.

„Nu mă grăbesc”, a spus el. „Încet, dar sigur, cred că obținem ceea ce ne dorim, iar dacă nu obținem ceea ce ne dorim, vom ajunge la un rezultat diferit.”

Întrebat care ar fi „linia roșie” în ceea ce privește reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului, Trump a răspuns: „În cele din urmă, un acord care nu este în avantajul nostru — asta este linia. Voi merge până la capăt și vom vedea ce se va întâmpla.”

Trump a adăugat că iranienii sunt „buni negociatori” și „vicleani”, dar a susținut că Statele Unite dețin acum „toate atuurile”, deoarece, potrivit lui, Iranul a fost „învins din punct de vedere militar”.

Republicanul a mai declarat că loviturile agresive asupra militarilor iranieni nu au avut loc, deoarece, în opinia președintelui SUA, aceștia reprezintă o parte „relativ moderată” a regimului.

El a adăugat că distrugerea completă a „tuturor fără excepție” ar putea duce la imposibilitatea ca țara să se recupereze timp de mai multe generații.

„De fapt, practic nu am atins forțele lor armate – oamenii ar fi uimiți să audă asta”, a spus el. Sursă galerie foto: Instagram/ Lara Trump

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump, misiune neîndeplinită în Orientul Mijlociu? Mesajele contradictorii ale liderului SUA creează confuzie. „Ce înseamnă «a termina treaba», în termeni practici, rămâne neclar”

Strâmtoarea Taiwan – „Lebăda neagră” energetică ce ar putea îngenunchea economia mondială. O ordine mondială emergentă bate la ușă