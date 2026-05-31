Ion Cristoiu: Ilie Bolojan s-a extras din isteria lui Nicușor Dan în chestiunea dronei de la Galați

În Pastila editorială de duminică, 31 mai, gazetarul Ion Cristoiu spune că Ilie Bolojan „s-a extras din isteria lui Nicușor Dan” în chestiunea dronei căzute peste un bloc la Galați.

„Indiscutabil, asistăm la o împărțire a televiziunilor în televiziuni pro-Nicușor Dan, care sunt și anti-Bolojan. Aș putea să spun televiziuni anti-Bolojan și televiziuni care nu aș putea spune că sunt anti-Nicușor Dan, mai degrabă pro-Bolojan, fără să fie anti-Nicușor Dan.

Este o împărțire care urmează celebrei împărțiri între televiziuni pro-suveraniste și anti-suveraniste. De fapt, este impropriu spus, pentru că o singură televiziune a fost pro-suveranistă, pro-Călin Georgescu, pro-George Simion, și anume Realitatea Plus. Restul au fost anti-suveraniste la modul jegos, la modul tipic televiziunilor mogulizate.

O caracteristică a acestor televiziuni este, cum să zic, „mădanizarea” lor absolută în momentul în care se primește dispoziția: „Șop pe el!”. În acel moment, coțofenele, coțofanii, grangurii, șefii și moderatorii se schimbă peste noapte.

Un exemplu este schimbarea Antenei 3, a lui Prelipceanu, Gâdea, Vâlceanu și a celorlalți față de USR, care până nu demult făceau temenele oricărui userist sau useriste care venea în studio.

N-o să uit celebrul interviu luat de Ana Maria Roman Oanei Țoiu, în chestiunea aceea cu documentele, unde mai aveau puțin și o ocupau pe Oana Țoiu, cei doi moderatori, pe toate părțile, ca să mă exprim așa, între ghilimele. Acum, dacă ești de la USR și ai nenorocul să te duci la un talk-show acolo, la Antena 3, Gâdea face apoplexie. Se umflă, băi, nu știu, are față… dacă Gâdea are familie, am și o rugăminte: aveți grijă de el, mă, că face apoplexie, apoplexie mediatică.

Bun. Surprinzător este că o televiziune precum Realitatea Plus e numai pupici cu Nicușor Dan și, mă rog, Ilie Bolojan este atacat din toate părțile. Eu nu sunt un simpatizant al lui Ilie Bolojan, dar sunt totuși un om echilibrat. Suntem jurnaliști, al naibii, transformăm televiziunea în hămăială?

Am, de dimineață până seara, de pe burtiere până la moderatoare, spume la gură împotriva lui Ilie Bolojan. Linia aceasta de împărțire este sigur că, în unele cazuri, ține și de contractele cu PSD-ul, Sorin Grindeanu fiind văzut în Nicușor Dan un fel de Ion Iliescu al PSD-ului.

Această împărțire s-a văzut în abordarea lui Ilie Bolojan în timpul acestei crize, să zicem, mai mult sau mai puțin artificiale, a dronei de la Galați.

Antena 3 a subliniat, împărțind ecranul în două, iar coțofenele din studio s-au împărțit și ele în două: „Ce tovarăș e Nicușor Dan, ce om din popor! Cum s-a dus el, cum a avut grijă, cum ne-a salvat el de ruși, cum imediat a făcut ședință!”.

Și celălalt, indiferentul, care a fost? Ilie Bolojan, care, ați văzut și dumneavoastră, era la Chișinău. Nu s-a întors imediat, n-a participat la ședința CSAT. Ba chiar și-a continuat activitatea.

Da, în jegoșismul lor, în mogulizarea lor absolută de televiziuni mogulizate, Antena 3 a spus însă un adevăr: putem constata o diferență uriașă între isteria anti-rusească, isteria pur și simplu a lui Nicușor Dan în legătură cu această criză, tratarea ei ca pe un atac din partea Rusiei, și o oarecare nepăsare, un calm salutar al lui Ilie Bolojan.

Dacă vedem isteria lui Nicușor Dan, convocarea CSAT și a televiziunilor lui în legătură cu această criză, prin raportare la această atitudine, cea a lui Ilie Bolojan este diferită.

De ce e diferită? Eu nu cred că Ilie Bolojan nu… Și, dacă într-adevăr ar fi fost un atac din partea Rusiei, cum susține Nicușor Dan, probabil că imediat, de unde era la Chișinău, s-ar fi urcat în avion și dimineața ar fi fost la București, la ședința CSAT.

Asta înseamnă că, undeva, Ilie Bolojan s-a extras din această diversiune, din isteria pusă la cale și întreținută de Nicușor Dan.”, spune Cristoiu.