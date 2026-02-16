Prima pagină » Actualitate » O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  

16 feb. 2026, 11:02, Actualitate

Numele unei românce este legat de scandalul șocant Safari în Sarajevo. Apar informații noi legate de ancheta deschisă în Italia cu privire la europenii bogați care ar fi vânat oameni în Bosnia în anii 90, doar pentru distracție, printre aceștia s-ar fi aflat și o româncă, femeia ar fi împușcat 10 oameni într-un singur raid, mărturisirea făcută 30 de ani mai târziu îi aparține unui fost șef de poliție din Sarajevo. 

Fostul polițist a descris că în timpul asediului din Sarajevo civilii erau împușcați ca la vânătoare, iar printre victime erau inclusiv copii și femei, printre lunetiști erau și străini aduși contra unor sume de bani, din unele informații între 80.000 și 100.000 de euro și lăsați să tragă în oameni. Acesta a mai adăugat că avea echipe în teren care încercau să oprească vânătoarea, însă situația de criză prin care trecea orașul făcea ca mulți dintre străini să scape de patrule, printre exemple a menționat și o femeie din România, relatează Digi24.

O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”

„Îmi amintesc de o femeie, care, după informațiile noastre, era cetățean român, cu siguranță la intersecția de la Jugokomerc, a ucis peste 10 oameni. Ne-am luptat luni de zile să contracarăm acest lucru și să coordonăm acest tip de acțiuni. Zeci de civili, copii și femei au fost uciși la acele intersecții. Ce pot spune este că pentru fiecare dintre aceste crime, toate aceste crime, le-am documentat, le-am raportat atunci Centrului de Securitate din Sarajevo. Am auzit că se întâmpla mai ales în 1993 și parțial în 1994”, spune fostul șef de poliție din Sarajevo, potrivit sursei citate. 

Fostul polițist a spus că aceste crime au fost documentate și raportate, recent procurorii din Italia au deschis anchete bazate pe plângerile unui jurnalist italian și a mărturiilor foștilor oficiali din Sarajevo. Un bărbat de 80 de ani este anchetat în acest dosar, însă nu sunt detalii despre care este implicarea lui în uciderile de la jumătatea anilor 90. În paralel un jurnalist croat a depus plângeri inclusiv împotriva președintelui Serbiei care neagă aceste acuzații. 

În timpul asediului din Sarajevo care a durat aproape patru ani, peste 10.000 de oameni au fost uciși. 

