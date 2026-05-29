După ce o dronă rusească de tip Geran 2 a căzut peste un bloc din Galați, în noaptea de joi spre vineri, întrebarea legată de modul în care România se apără în astfel de situații a devenit esențială. După prăbușirea dronei rusești, a izbucnit un incendiu la nivelul 10 al blocului, iar două persoane au fost rănite.

Printre locatarii blocului s-a instalat o panică firească, iar aceștia au fost, de altfel, evacuați. În urma acestui incident major, președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul de Apărare a Țării (CSAT).

Consulatul Rusiei de la Constanța a fost închis.

Consulul rus a fost declarat persona non-grata. (mai multe detalii AICI

Imediat după anunțarea acestei decizii, Maria Zaharova – purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe – a trecut la amenințări.

Zacharova a amenințat Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța. (alte detalii AICI)

Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General. (informații detaliate AICI)

Sistem anti-dronă revoluționar în Portul Constanța

Totuși, în România există un sistem anti-dronă performant. Acesta se află în Portul Constanța și a fost implementat de Rasirom.

Implementarea acestui sistem s-a făcut în cadrul programului de consolidare a capacității de protecție a infrastructurii critice portuare și de creștere a nivelului de securitate în unul dintre cel mai importante noduri logistice de la Marea Neagră.

Soluția desfășurată este bazată pe RF cyber-takeover – o abordare non-cinetică, non-distructivă.

Spre deosebire de metodele clasice de bruiaj total al spectrului, permite preluarea controlului asupra dronei neautorizate și aducerea acesteia la sol într-o zonă sigură predefinită, fără afectarea comunicațiilor legitime din zona portuară.

Sistemul anti-dronă permite:

detecția omnidirecțională 360° a dronelor comerciale și de tip DIY pe baza amprentei RF;

identificarea, clasificarea și localizarea aeronavei, precum și a poziției pilotului;

preluarea controlată a dronei și redirecționarea către o zonă sigură, prin exploatarea protocolului propriu de comandă.

Portul Constanța este cel mai mare port la Marea Neagră și un nod logistic strategic

Pentru componenta de jamming (bruiaj), procesul de autorizare la ANCOM este în desfășurare. Activarea acestei capabilități se va realiza ulterior obținerii avizelor pentru emisii intenționate de radiofrecvență, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

Decizia de a opta pentru o tehnologie centrată pe preluarea controlului, și nu pe bruiaj ca mecanism primar, a fost determinată de specificul mediului portuar.

Este vorba despre zonă densă de comunicații operaționale (VTS, AIS, comunicații navale, telefonie GSM, link-uri radio).

Un bruiaj nediscriminat ar afecta activități legitime și siguranța navigației.

Portul Constanța este cel mai mare port la Marea Neagră. Reprezintăm totodată, un nod logistic strategic pentru tranzitul european est-vest, inclusiv pentru fluxurile de mobilitate militară aliată.

În acest context, protecția spațiului aerian de joasă altitudine din perimetrul portuar este o componentă esențială a planului de securitate al CN APM SA Constanța.

Drona de la Galați a făcut parte dintr-un roi plecat din Rusia

După încheierea ședinței CSAT, Nicușor Dan a declarat că drona Geran 2 care a căzut în România peste blocul din Galați a făcut parte dintr-un „roi de drone”.

Președintele Românie a mai spus că există și lideri politici care dau dovadă de „iresponsabilitate” și încearcă să „scuze” Rusia.

„Am avut noaptea trecută un incident grav în care doi cetățeni au fost răniți. Întreaga responsabilitate revine Rusiei. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și consulatul se va închide. Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici români care încearcă să scuze Rusia. Cetățenii români pot să vadă cine e occidental și cine mimează pro-occidentalismul. Am avut o dronă rusă Geran 2 care a plecat din Rusia, parte dintr-un roi din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a declarat Nicușor Dan după încheierea ședinței CSAT.

România a solicitat NATO să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare

Șeful statului a anunțat că România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.

Nicușor Dan a anunțat și sesizarea Consiliului de Securitate al ONU.

„România este un stat membru al NATOși nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună”, a mai spus Nicușor Dan. (mai multe informații AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI: