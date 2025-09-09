Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli

Cu mii de profesori, aflați în stradă, de mai bine de o lună, Ministerul Educației anunță o situație bună a cursurilor școlare, respectiv o prezentă de 98% a cadrelor didactice la clase.

Ministerul precizează că, în contextul protestelor anunțate și derulate de federațiile sindicale din învățământ, monitorizează constant modul în care se desfășoară activitatea în unitățile școlare.

„În data de 8 septembrie copiii au fost primiți în unitățile școlare în care s-au prezentat, iar majoritatea au ales să organizeze și festivități de începere a anului școlar. În data de 9 septembrie, cursurile școlare se desfășoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, procesul didactic fiind, practic, neafectat. Potrivit acelorași date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1.8% unități de învățământ se derulează diferite formule de boicot, activitatea fiind afectată partial, respectiv total (5 școli, toate în județul Dolj)”, transmite Ministerul, citat de Mediafax.

Instituția anunță că face demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice.