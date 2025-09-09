Dezvăluiri despre orașul natal al lui Nicușor Dan. Radu Miruță: Sunt munți de gunoaie în interiorul fabricii de pulberi de la Făgăraș

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat la Antena 3 CNN că în interiorul faimoasei fabrici de pulberi de la Făgăraș este o groapă de gunoi, care ia foc destul de des. Primarul orașului Făgăraș i-a transmis ministrului că nu găsește nicio variantă, în contextul în care se vorbește despre investiții străine, chiar la acea fabrică de pulberi.

Ministrul a transmis că nu a crezut că este posibil ca o groapă de gunoi să fie amplasată chiar în interiorul unei fabrici de pulberi. „Sunt două fabrici de pulberi, una de pulberi explozivă de la Făgăraș și una de pulberi combustibili. Practic întreține zborul proiectilului pe care o vom face la Victoria. Cea de la Făgăraș are în mijlocul ei o groapă imensă de gunoi, care destul de des ia foc”.

„N-am crezut prima oară s-a demonstrat că așa este”, a mai transmis Miruță la Antena3CNN.

Ministrul a mai povestit că: „Primăria Făgăraș are o bucată de teren în mijlocul terenului, pe care îl are Ministerul Economiei, pentru fabrica de pulbere de la Făgăraș a obținut o autorizație pentru transfer. Cumva, în timpul zilei vin cu o mașină de gunoi, o sortează și pleacă în două jumătăți de alte două mașini. … Sunt munți de gunoaie acolo. Am vorbit cu cei de la Garda de Mediu, s-a făcut o plângere penală”.

Radu Miruță a mai transmis că primarul orașului Făgăraș i-a transmis că nu are nicio soluție.

„Încerc toate variantele posibile să înțeleagă și primăria că nu se poate acolo. M-a întrebat unde să-l ducă. E o întrebare la care răspunsul nu-l am eu, dar nici nu sunt eu cel care trebuie. La toate aceste răspunsuri, eu vă spun că din perspectiva unei fabrici de pulberi este complet imposibil”, a mai spus Miruță..

Ministrul Economiei a mai menționat că în momentul în care negociază cu firme și vin parteneri străini „îmi scade foarte mult puterea de negociere și de seriozitate”.