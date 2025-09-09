Prima pagină » Știri » Dezvăluiri despre orașul natal al lui Nicușor Dan. Radu Miruță: Sunt munți de gunoaie în interiorul fabricii de pulberi de la Făgăraș

Dezvăluiri despre orașul natal al lui Nicușor Dan. Radu Miruță: Sunt munți de gunoaie în interiorul fabricii de pulberi de la Făgăraș

09 sept. 2025, 21:52, Știri
Dezvăluiri despre orașul natal al lui Nicușor Dan. Radu Miruță: Sunt munți de gunoaie în interiorul fabricii de pulberi de la Făgăraș

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat la Antena 3 CNN că în interiorul faimoasei fabrici de pulberi de la Făgăraș este o groapă de gunoi, care ia foc destul de des. Primarul orașului Făgăraș i-a transmis ministrului că nu găsește nicio variantă, în contextul în care se vorbește despre investiții străine, chiar la acea fabrică de pulberi. 

Ministrul a transmis că nu a crezut că este posibil ca o groapă de gunoi să fie amplasată chiar în interiorul unei fabrici de pulberi. „Sunt două fabrici de pulberi, una de pulberi explozivă de la Făgăraș și una de pulberi combustibili. Practic întreține zborul proiectilului pe care o vom face la Victoria. Cea de la Făgăraș are în mijlocul ei o groapă imensă de gunoi, care destul de des ia foc”.

„N-am crezut prima oară s-a demonstrat că așa este”, a mai transmis Miruță la Antena3CNN.

Ministrul a mai povestit că: „Primăria Făgăraș are o bucată de teren în mijlocul terenului, pe care îl are Ministerul Economiei, pentru fabrica de pulbere de la Făgăraș a obținut o autorizație pentru transfer. Cumva, în timpul zilei vin cu o mașină de gunoi, o sortează și pleacă în două jumătăți de alte două mașini. … Sunt munți de gunoaie acolo. Am vorbit cu cei de la Garda de Mediu, s-a făcut o plângere penală”.

Radu Miruță a mai transmis că primarul orașului Făgăraș i-a transmis că nu are nicio soluție.

„Încerc toate variantele posibile să înțeleagă și primăria că nu se poate acolo. M-a întrebat unde să-l ducă. E o întrebare la care răspunsul nu-l am eu, dar nici nu sunt eu cel care trebuie. La toate aceste răspunsuri, eu vă spun că din perspectiva unei fabrici de pulberi este complet imposibil”, a mai spus Miruță..

Ministrul Economiei a mai menționat că în momentul în care negociază cu firme și vin parteneri străini „îmi scade foarte mult puterea de negociere și de seriozitate”.

Citește și

POLITICĂ Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
22:24
Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
SĂNĂTATE Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
22:05
Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
EXCLUSIV Un alt „succes” diplomatic al miniștrilor USR. Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu experții americani pe care Diana Buzoianu îi desființa acum un an: „Ultra-conservatori care încalcă drepturi”
21:44
Un alt „succes” diplomatic al miniștrilor USR. Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu experții americani pe care Diana Buzoianu îi desființa acum un an: „Ultra-conservatori care încalcă drepturi”
EDUCAȚIE Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli
19:30
Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli
POLITICĂ Grindeanu spune că Boloș a venit cu propunerea de a nu se face rectificare bugetară în mandatul lui Ciolacu
19:07
Grindeanu spune că Boloș a venit cu propunerea de a nu se face rectificare bugetară în mandatul lui Ciolacu
GUVERN România va primi 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii pot fi folosiți și pentru A7 și A8
18:56
România va primi 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii pot fi folosiți și pentru A7 și A8
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! 'Când i-am văzut pe…
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rusia aplică „rețeta Ucraina” împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Evz.ro
Primele echipe eliminate de la Asia Express. N-au mai putut rezista
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Două fosile de pterozaur cu aripi rupte rezolvă un mister vechi de secole
ACTUALITATE Oamenii refuză să bea apă din Lacul Meledic, județul Buzău, și fac scut în fața intențiilor autorităților de a o capta pentru satele lovite de secetă
22:33
Oamenii refuză să bea apă din Lacul Meledic, județul Buzău, și fac scut în fața intențiilor autorităților de a o capta pentru satele lovite de secetă
VIDEO Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale”
22:25
Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale”
TEHNOLOGIE iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
22:12
iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
ACTUALITATE Patrick André de Hillerin, după ce Liiceanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Moise: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”
22:03
Patrick André de Hillerin, după ce Liiceanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Moise: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
TEHNOLOGIE Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump
21:53
Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump