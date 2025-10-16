Diana Buzoianu anunță că săptămâna viitoare va fi făcută publică lista cu beneficiarii voucherelor RABLA

Ministrul Mediului a anunțat joi seara că săptămâna viitoare se face comisia tehnică și urmează să fie dată lista cu beneficiarii. „Deci săptămâna viitoare avem răspunsurile pe voucherele prin programul Rabla pe persoane fizice”, a spus Diana Buzoianu, la Euronews.

Ministrul Mediului a mai transmis că vor fi schimbări și astfel proiectele care se suprapun cu cele de la ministerul Fondurilor Europene vor fi mutate. „Pentru celelalte proiecte, Casa Verde, de exemplu, avem proiecte unele dintre ele care și-au găsit fonduri europene în alte zone, de exemplu RePowerEu”, spune Buzoianu la Euronews.

„De exemplu, la ministerul Fondurilor Europene era un proiect care avea fix același obiect de panouri fotovoltaice cu stocare, va fi lansat sub umbrela MIPE, deci nu vom lansa de două ori în același an același proiect pentru că nu vom avea banii necesari și oricum este o risipă să facem așa ceva”, mai spune ministrul.

Diana Buzoianu a mai precizat că vor exista schimbări și în ceea ce privește programele Rabla pentru persoane fizice și juridice.

” Eu nu cred că a dat vouchere în 2-3 secunde este succesul proiectele AFM, cred că AFM trebuie să gestioneze proiecte strategice, care să ajute comunități pe termen lung”, a mai spus Buzoianu.

În același timp, ministrul vorbește și despre programe care să aducă bani la mediu.