Dominic Fritz a recunoscut că a dat ȘPAGĂ chiar la intrarea în țară

Președintele USR, Dominic Fritz, nu este nici el străin de șpaga românească. Politicianul spune că era pasagerul unui autocar și la intrarea în țară, toți pasagerii au fost obligați să „cotizeze” cu câte 10 euro.

În contextul în care în ultimele zile se discută despre șpagă, primarul orașului Timișoara a mărturisit că a comis-o și el.

„Am vorbit public despre prima și singura dată când am dat șpagă în România. Aveam 19 ani. A fost chiar la intrare cu autocarul în România, când am venit pentru prima oară și s-a cerut de la fiecare cetățean 10 euro. Veneam cu încă trei colegi din Germania, tineri absolvenți de liceu. Era un autocar plin de oameni, atunci nu aveam curaj să zicem nu, și am plătit cred că un sfert, am plătit 10 euro, ca un mic semn de revoltă. Asta a fost prima și ultima dată”, a spus liderul USR, într-o intervenție la B1 TV.