După ce premierul Bolojan merge cu pachetul 2 în Parlament, o echipă FMI va ajunge la București

O delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, vine la București în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești. Guvernul Ilie Bolojan va da testul în Parlamentul prin asumarea măsurilor fiscale, înainte de a primi delegația FMI.

„Echipa Fondului va analiza recentele evoluții și politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, și alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale”, se menționează în comunicatul FMI.

Vineri, Guvernul ar urma să adopte aceste decizii în ședință extraordinară, după ce va avea loc o nouă rundă de consultări cu sindicatele și patronatele. Luni, Executivul este gata să-și asume răspunderea în Parlament.